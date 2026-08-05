    • 5 de agosto de 2026 - 08:16

    El Gobierno celebró la confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina

    Tras la confirmación del Vaticano, el Presidente destacó que la llegada del Pontífice será un hecho histórico. El Gobierno ya prepara un operativo especial para recibirlo entre el 8 y el 11 de noviembre.

    Papa León XIV y Javier Milei.

    Papa León XIV y Javier Milei.

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    El Gobierno nacional celebró este martes la confirmación oficial del viaje apostólico del papa León XIV a la Argentina y calificó su llegada como un acontecimiento "de enorme trascendencia espiritual e institucional". El Pontífice visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de su primera gira por América del Sur desde el inicio de su pontificado.

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    El primero en expresar la postura oficial fue el canciller Pablo Quirno, quien recordó que meses atrás entregó personalmente al Santo Padre la invitación formal enviada por el presidente Javier Milei.

    "Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica", escribió el ministro de Relaciones Exteriores en sus redes sociales.

    El mensaje de Javier Milei

    Minutos después del anuncio realizado por la Santa Sede, el presidente Javier Milei también se pronunció a través de sus redes sociales.

    "Fui oficialmente notificado de que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año. Entre el 8 y el 11 de noviembre le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos", afirmó el mandatario.

    Más tarde, la Oficina del Presidente difundió un comunicado oficial en el que sostuvo que la llegada del Papa "constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos".

    Además, el Gobierno aseguró que ya garantizó ante la Santa Sede "todas las condiciones necesarias de seguridad y logística" para concretar la visita y expresó su compromiso para que el viaje "constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos".

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