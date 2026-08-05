El Gobierno celebró la confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina

Tras la confirmación del Vaticano, el Presidente destacó que la llegada del Pontífice será un hecho histórico. El Gobierno ya prepara un operativo especial para recibirlo entre el 8 y el 11 de noviembre.

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El Gobierno nacional celebró este martes la confirmación oficial del viaje apostólico del papa León XIV a la Argentina y calificó su llegada como un acontecimiento "de enorme trascendencia espiritual e institucional". El Pontífice visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de su primera gira por América del Sur desde el inicio de su pontificado.

El primero en expresar la postura oficial fue el canciller Pablo Quirno, quien recordó que meses atrás entregó personalmente al Santo Padre la invitación formal enviada por el presidente Javier Milei.

"Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica", escribió el ministro de Relaciones Exteriores en sus redes sociales.

Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina.



Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica.



El Papa León visitará Argentina del 8 al 11 de Noviembre.… pic.twitter.com/xtPALCwigg — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 5, 2026 El mensaje de Javier Milei Minutos después del anuncio realizado por la Santa Sede, el presidente Javier Milei también se pronunció a través de sus redes sociales.

"Fui oficialmente notificado de que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año. Entre el 8 y el 11 de noviembre le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos", afirmó el mandatario.