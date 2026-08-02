El papa León XIV reclamó "soluciones de paz, estabilidad y justicia" tras el cruce de migrantes en Ceuta

El pontífice se pronunció por primera vez sobre la crisis en el enclave español en el norte de África, donde murieron 71 personas.

El Papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano.

El papa León XIV se pronunció por primera vez sobre la grave crisis migratoria que afecta a Ceuta, la ciudad autónoma española ubicada en la costa norte de África, donde hasta el momento se ha registrado la muerte de 71 migrantes en medio de violentos incidentes.

Ante la multitud congregada en la Plaza de San Pedro durante la oración del Ángelus, el pontífice hizo un llamado urgente para hallar "soluciones de paz, de estabilidad y de justicia" ante el tenso escenario internacional.

"Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestra Señora de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia", expresó el líder de la Iglesia Católica.

El pronunciamiento se da en el marco de una problemática que constituye uno de los ejes centrales de su pontificado, alineado con los mensajes transmitidos en su reciente viaje de junio a España, donde visitó las islas Canarias para reunirse con migrantes y organizaciones humanitarias en reclamo de un abordaje basado en la dignidad humana.

El conflicto se desencadenó tras la entrada masiva de decenas de miles de personas que cruzaron desde Marruecos, en su mayoría a nado, para ingresar a territorio europeo. Aunque estimaciones policiales señalan que unos 73.500 migrantes ya retornaron al país africano, el episodio reabrió el debate sobre la gestión de las fronteras externas dentro de la Unión Europea.