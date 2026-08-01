    • 1 de agosto de 2026 - 09:16

    África se prepara para su histórica primera misión a la Luna: cuándo será y de qué se trata

    Por primera vez en la historia, el continente africano desarrollará y enviará su propia misión espacial hacia el satélite natural de la Tierra.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El continente africano se encuentra ante un punto de inflexión en su historia científica y tecnológica. En las últimas horas, se confirmó que África se prepara para concretar su primera misión oficial a la Luna, un proyecto sin precedentes que tiene proyectado su lanzamiento para el año 2029.

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    La iniciativa busca demostrar las crecientes capacidades espaciales de la región, tradicionalmente rezagada en la carrera cósmica global, y posicionar a las agencias locales en el mapa de la exploración del espacio profundo.

    Una cita histórica para la ciencia africana

    El anuncio representa mucho más que un logro técnico: es un símbolo de desarrollo, cooperación y soberanía tecnológica para el continente. Con el impulso de ingenieros, científicos y distintas naciones africanas aliadas, la misión buscará superar barreras logísticas y financieras para demostrar que África cuenta con el talento necesario para competir en las grandes ligas de la astronáutica internacional.

    Hasta el momento, la exploración lunar ha estado dominada por potencias tradicionales y agencias de primer orden como la NASA, la ESA, Roscosmos y, más recientemente, las agencias de India y China. La llegada de África al satélite natural abrirá un nuevo capítulo en la diversificación de la presencia humana y robótica en el espacio.

    Los detalles clave de la misión a la Luna en 2029

    Fecha estimada de lanzamiento: El proyecto tiene como meta el año 2029.

    Objetivo principal: Desarrollar, construir y enviar un dispositivo espacial de fabricación africana para orbitar o alunizar en el satélite terrestre.

    Impacto regional: Fomentar la educación en carreras científicas (STEM) en todo el continente y consolidar la cooperación espacial intergubernamental.

    En los próximos meses se espera que los comités a cargo de la misión den a conocer mayores precisiones sobre el diseño del artefacto, el cohete transportador que se utilizará y los experimentos científicos que se llevarán a cabo en el viaje hacia el espacio.

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