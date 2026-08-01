Basura espacial: una alarmante cantidad de restos de cohetes cae a la Tierra cada semana

Lo que antes parecía una escena sacada de una película de ciencia ficción hoy es una realidad documentada. Restos de cohetes, anillos metálicos más anchos que un autobús escolar y fragmentos en llamas cruzan los cielos de manera sistemática, dejando al descubierto vacíos legales alarmantes sobre quién debe asumir la responsabilidad y los costos por los daños.

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Durante décadas, la regla general indicaba que era mucho más probable que a una persona le cayera un rayo antes que un escombro espacial. El único caso oficialmente documentado ocurrió en la década de 1990 en Oklahoma, Estados Unidos, donde una mujer sobrevivió tras ser alcanzada levemente por restos orbitales.

Aumento exponencial: La Fuerza Espacial de Estados Unidos emitió alertas por casi 820 objetos que reingresaron a la atmósfera terrestre en el último año, en contraste con los apenas 110 registros de hace una década.

El factor corporativo: Un estudio realizado para la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) advierte que, para 2035, los desechos de satélites comerciales por sí solos podrían causar muertes o lesiones graves cada dos años.

Fallas en la desintegración: Aunque las empresas sostenían que sus satélites se incineraban por completo al reingresar, la realidad demostró lo contrario. Fragmentos metálicos han sido hallados en granjas de Canadá y en zonas rurales de la región —como el objeto espacial que cayó en la provincia de Chaco—. Hoy en día, firmas del sector reconocen que alrededor del 5% de la masa de algunos dispositivos no llega a desintegrarse.

Incidentes globales y vacíos de compensación

Los reingresos fuera de control ya no ocurren únicamente en altamar o en desiertos remotos. En varios puntos del planeta, fragmentos con marcas de cohetes internacionales han impactado contra tierras agrícolas, agrietando viviendas cercanas.

Pese a la magnitud de los daños materiales, las comunidades afectadas rara vez reciben indemnizaciones debido a la compleja burocracia internacional y a la dificultad de obligar a los Estados o a las empresas privadas a responder por negligencia.

Frente a este panorama, los expertos advierten que las reglas del juego internacional son obsoletas:

Los convenios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que rigen la responsabilidad por objetos espaciales son reliquias de la Guerra Fría de alcance limitado.

Las directrices emitidas por la ONU sobre esta materia no son vinculantes y se formularon cuando el tráfico orbital era notablemente menor.

Sean O'Keefe, exadministrador de la NASA, fue contundente al señalar la falta de previsión global: "Los humanos tenemos muchas carencias de imaginación; simplemente no podemos imaginar que nos sucederá a nosotros. Lo único que tiene que hacer [un escombro] es aparecer en una gran área metropolitana".

Ante la falta de regulaciones estrictas, científicos y especialistas exigen a los gobiernos la obligación legal de exigir materiales que se consuman e incineren por completo al reingresar a la atmósfera, evitando que el desarrollo tecnológico se convierta en una ruleta rusa para la seguridad terrestre.