    • 30 de julio de 2026 - 15:42

    Asciende a 34 la cifra de fallecidos por el terremoto en Japón

    Más de 9.400 personas se encuentran en refugios de evacuación en Kumamoto.

    Asciende a 34 la cifra de fallecidos por el terremoto en Japón

    Asciende a 34 la cifra de fallecidos por el terremoto en Japón

    Foto:

    Por Agencia Noticias Argentinas

    La cifra de muertes por el terremoto de magnitud 7,1 que azotó el martes la provincia de Kumamoto, en el suroeste de Japón, ascendió a 34, informaron las autoridades este jueves.

    Leé además

    Entrada de migrantes en Ceuta.

    Más de 2.000 migrantes cruzaron a nado desde Marruecos a España y una ciudad pidió declarar la emergencia nacional

    Por Redacción Diario de Cuyo
    una adolescente acusada de matar a su abuela afirmo que lo hizo por orden de un videojuego

    Una adolescente acusada de matar a su abuela afirmó que lo hizo por orden de un videojuego

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Durante una reunión del cuartel general de respuesta a desastres de Kumamoto, funcionarios del Gobierno provincial anunciaron que 34 personas fallecieron, y que en esa cifra se incluyeron nueve muertes que aún se investigan para determinar si fueron causadas por el potente sismo.

    En el centro comercial Aeon Mall Kumamoto, en la ciudad de Kashima, donde se produjo una fuerte explosión tras el terremoto, fueron rescatadas 12 personas de las cuales siete fallecieron y cinco resultaron heridas. Allí, la Policía y los bomberos continúan las tareas de búsqueda para determinar si hay más personas atrapadas dentro del edificio.

    En una fábrica de Nippon Paper, en la ciudad de Yatsushiro, donde el terremoto provocó el derrumbe de una chimenea, los equipos de rescate lograron sacar a 10 personas del lugar, ocho de las cuales fallecieron, mientras que dos resultaron heridas.

    Otra persona que se encontraba desaparecida fue hallada entre los escombros poco después de este mediodía (hora local), aunque aún no se informó sobre su estado de salud.

    Sin agua ni electricidad

    Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, actualmente más de 9.400 personas se encuentran en 406 refugios de evacuación en toda la provincia.

    Mientras que aproximadamente 79.700 hogares quedaron sin agua, las autoridades locales reconocieron que aún no hay un cronograma para el restablecimiento del servicio en ninguno de los municipios afectados.

    Además, hasta la tarde del jueves, alrededor de 19.000 hogares permanecían sin electricidad. En ese sentifo, la empresa Kyushu Electric Power informó que se espera que el suministro eléctrico se restablezca para la noche del viernes.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Pável Dúrov, fundador y director ejecutivo de Telegram.

    Rusia busca detener al fundador de Telegram y lo acusa de "complicidad con el terrorismo"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    un hombre incendio uno de los santuarios de la virgen mas populares del mundo

    Un hombre incendió uno de los santuarios de la Virgen más populares del mundo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Mató a tiros a su esposa y a sus seis hijos antes de incendiar la casa y quitarse la vida

    Dramático: mató a tiros a su esposa y a sus seis hijos antes de incendiar la casa y quitarse la vida

    El Comando Central confirmó que todos los proyectiles fueron neutralizados. (Foto: Centro de Comando de EE.UU. vía Reuters)

    Escala la tensión en Medio Oriente: Irán lanzó misiles contra una base de EE.UU. y hubo una rápida respuesta militar

    Por Redacción Diario de Cuyo