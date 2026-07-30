Asciende a 34 la cifra de fallecidos por el terremoto en Japón

La cifra de muertes por el terremoto de magnitud 7,1 que azotó el martes la provincia de Kumamoto, en el suroeste de Japón, ascendió a 34 , informaron las autoridades este jueves.

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Durante una reunión del cuartel general de respuesta a desastres de Kumamoto, funcionarios del Gobierno provincial anunciaron que 34 personas fallecieron, y que en esa cifra se incluyeron nueve muertes que aún se investigan para determinar si fueron causadas por el potente sismo.

En el centro comercial Aeon Mall Kumamoto , en la ciudad de Kashima, donde se produjo una fuerte explosión tras el terremoto, fueron rescatadas 12 personas de las cuales siete fallecieron y cinco resultaron heridas. Allí, la Policía y los bomberos continúan las tareas de búsqueda para determinar si hay más personas atrapadas dentro del edificio.

En una fábrica de Nippon Paper, en la ciudad de Yatsushiro , donde el terremoto provocó el derrumbe de una chimenea, los equipos de rescate lograron sacar a 10 personas del lugar, ocho de las cuales fallecieron , mientras que dos resultaron heridas.

Otra persona que se encontraba desaparecida fue hallada entre los escombros poco después de este mediodía (hora local), aunque aún no se informó sobre su estado de salud.

Sin agua ni electricidad

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, actualmente más de 9.400 personas se encuentran en 406 refugios de evacuación en toda la provincia.

Mientras que aproximadamente 79.700 hogares quedaron sin agua, las autoridades locales reconocieron que aún no hay un cronograma para el restablecimiento del servicio en ninguno de los municipios afectados.

Además, hasta la tarde del jueves, alrededor de 19.000 hogares permanecían sin electricidad. En ese sentifo, la empresa Kyushu Electric Power informó que se espera que el suministro eléctrico se restablezca para la noche del viernes.