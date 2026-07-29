Escala la tensión en Medio Oriente: Irán lanzó misiles contra una base de EE.UU. y hubo una rápida respuesta militar

La crisis entre Estados Unidos e Irán sumó este martes un nuevo capítulo de máxima tensión luego de que fuerzas iraníes lanzaran varios misiles balísticos contra una base militar estadounidense en Jordania. Según informó el Comando Central de Estados Unidos (CentCom), todos los proyectiles fueron interceptados y no se reportaron daños en las instalaciones ni entre el personal militar.

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El ataque ocurrió alrededor de las 17:45, hora de Washington, y fue atribuido a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). De acuerdo con el Pentágono, se trató de un intento de sorprender a las tropas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.

Si bien el gobierno norteamericano no precisó oficialmente el lugar del impacto , medios de Irán e Israel señalaron que el objetivo fue una base militar ubicada en territorio jordano.

Pocas horas después, el CentCom confirmó una ofensiva conjunta con Arabia Saudita contra posiciones de grupos armados iraquíes alineados con Irán. Según el comunicado oficial, aviones de combate atacaron depósitos logísticos y de armamento en el este de Irak como respuesta a más de 30 ataques con drones que, según Washington, fueron dirigidos por la Guardia Revolucionaria iraní durante las últimas 72 horas.

Por su parte, la denominada Resistencia Islámica en Irak aseguró que los bombardeos dejaron alrededor de 20 muertos y heridos, además de importantes daños materiales.

El conflicto impactó en el precio del petróleo

La escalada militar también repercutió en los mercados internacionales. Tras conocerse el intercambio de ataques, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) subió más del 4% y alcanzó los 82,75 dólares por barril, revirtiendo la caída registrada en las jornadas anteriores.

Al mismo tiempo, los principales índices bursátiles de Estados Unidos operaron con leves bajas, reflejando la incertidumbre generada por el recrudecimiento del conflicto.

En paralelo, la agencia iraní Tasnim informó que los Guardianes de la Revolución atacaron tres petroleros que navegaban por el estrecho de Ormuz tras, según esa versión, desoír advertencias de las autoridades iraníes.

Trump volvió a advertir a Irán

La escalada coincidió con una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca. Antes del ataque, Trump había reiterado que su administración estaba dispuesta a intensificar las acciones militares si fracasaban las negociaciones diplomáticas con Teherán.

El mandatario aseguró que, de no alcanzarse un acuerdo, Estados Unidos podría lanzar nuevos bombardeos contra infraestructura estratégica iraní, incluyendo puentes y centrales eléctricas.

El intercambio de ataques vuelve a elevar la preocupación internacional por una posible ampliación del conflicto en Medio Oriente, una región clave para el suministro mundial de petróleo y la estabilidad geopolítica.