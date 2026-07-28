Zelenski llegó a los Estados Unidos para reunirse con Trump

“Ya estoy en Estados Unidos. La agenda incluye reuniones con el presidente Trump, su equipo y quienes puedan apoyar nuestra defensa”, anunció el presidente de Ucrania.

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegó a los Estados Unidos, donde tiene previsto reunirse con su par americano Donald Trump.

“Ya estoy en Estados Unidos. La agenda incluye reuniones con el presidente Trump, su equipo y quienes puedan apoyar nuestra defensa. La prioridad número uno es la cooperación estratégica y antibalística con Estados Unidos. La paz debe estar más cerca”, enfatizó Zelenski y comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

En una publicación de Facebook, añadió que, en nombre de toda Ucrania, honrará la memoria del senador Lindsey Graham y, junto con todos los presentes en la ceremonia en Washington, recordará sus esfuerzos por la seguridad y la libertad en la región euroatlántica y en otras regiones del mundo.

Por otra parte, Zelenski agradeció a todos los que ayudan a proteger la vida, mientras que en Kiev se conoció una nueva denuncia contra crímenes de guerra del enemigo ruso en la guerra.