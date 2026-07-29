Un hombre incendió uno de los santuarios de la Virgen más populares del mundo

Gran conmoción provocó este martes la profanación de Medjugorje , uno de los santuarios marianos más populares del mundo y destino anual de cientos de miles de peregrinos, entre ellos numerosos argentinos.

Una adolescente acusada de matar a su abuela afirmó que lo hizo por orden de un videojuego

Todo ocurrió alrededor de las cuatro de la madrugada , hora local. Según muestran las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, un joven barbado atacó algunos de los sitios más emblemáticos de Medjugorje, escenario de presuntas apariciones de la Virgen y ubicado en una colina de Bosnia .

El agresor incendió el altar exterior de la iglesia de Santiago y realizó pintadas blasfemas sobre la estatua de la Virgen en la Colina de las Apariciones , conocida como Podbrdo, y sobre la Cruz Azul. Entre las frases ofensivas escritas en inglés figuraban “Devil in a skirt” (“diablo con falda”) y “Evil” (“mal”).

La estatua de la Virgen –también conocida como la Reina de la Paz– fue vandalizada con pintura negra en aerosol , tanto en el pedestal como en la propia figura. En la valla situada junto al monumento apareció una pancarta con los nombres de los “videntes de Medjugorje” –quienes afirmaron haber presenciado la aparición de la Virgen en 1981– acompañada de un mensaje en polaco: “...son impostores; tengo pruebas” , según el Corriere della Sera.

BOSNIA: VANDALIZARON LA IMAGEN DE LA VIRGEN MEDJUGORJE Lectura rápida La imagen de la Virgen de Medjugorje fue atacada con pintura negra y una capilla cercana fue incendiada durante un acto de vandalismo ocurrido en la madrugada del martes en Bosnia y Herzegovina. Un hombre de… pic.twitter.com/L1ferylfwp

El autor de la profanación, que fue detenido e identificado por las fuerzas de policía local horas más tarde, es un ciudadano polaco de 31 años con una historia peculiar sobre sus espaldas .

De ejemplo a vándalo

Nacido en Varsovia, se llama Bartlomiej Wlodzimierz Krakowiak y es una figura conocida por haber superado una grave drogadicción en su juventud y haber experimentado luego una profunda conversión espiritual que lo transformó en un modelo de espiritualidad, consignó la agencia ANSA.

Según la prensa bosnia, se hizo muy conocido entre los peregrinos del santuario gracias a un documental polaco titulado Powoany 2 (Llamado), estrenado en marzo de 2024. La película narra su trayectoria desde la drogadicción y la cárcel hasta una profunda transformación espiritual. En el documental, Wlodzimierz habla de cómo se acercó a la religión y se convirtió en un peregrino habitual de Medjugorje, lugar que visitó en repetidas ocasiones. Muchos fieles lo consideraban una fuente de inspiración y un ejemplo de cómo es posible cambiar de vida radicalmente...

Voluntarios limpian la estatua vandalizada de la Virgen María, cubierta con una sábana blanca, en la Colina de las Apariciones, en Medjugorje, BosniaAP Photo - AP

El incidente causó gran consternación entre los peregrinos y la comunidad católica, sobre todo porque tuvo lugar en vísperas del Festival Internacional de la Juventud (Mladifest), un evento que comienza en agosto y cada año atrae a Medjugorje a decenas de miles de fieles de todo el mundo. Desde primera hora de la mañana, numerosos peregrinos fueron a visitar el lugar profanado para rezar y mostrar su solidaridad con la comunidad parroquial, indicó el sitio La Luce di María, el primero que dio la noticia.

Mientras las autoridades concluyen su investigación para esclarecer los motivos del acto de vandalismo –que podría costarle una condena a cinco años de cárcel a su autor–, la parroquia de Santiago ya había iniciado las labores de limpieza, restauración y reparación de los espacios sagrados. Además, en un comunicado exhortó a los fieles a unirse en un tiempo de oración, ayuno y perdón en espíritu de reparación.

Voluntarios limpian la estatua vandalizada de la Virgen María, cubierta con una sábana blanca, en la Colina de las Apariciones, en Medjugorje, BosniaAP Photo - AP

“Oremos por la conversión de los corazones de quienes cometieron este acto, para que el Señor los toque con su gracia y los guíe por el camino del bien. Oremos también por la paz en el corazón de todos. Nuestra Señora nos llama constantemente a ser portadores de paz. Que este acontecimiento nos anime a tomar aún más en serio su llamamiento: a no responder al mal con el mal, sino a dar testimonio, con nuestra vida, del amor, el perdón y la esperanza”, escribió la parroquia de Medjugorje.

Intentando tranquilizar a sus fieles más devotos, también subrayó que el santuario permanece abierto a todos los peregrinos. “El horario de oración se desarrolla con normalidad y todas las zonas se están limpiando y acondicionando rápidamente para que el lugar vuelva a ser un espacio de oración y de encuentro con el Señor, por intercesión de la Reina de la Paz”.

El visto bueno del Vaticano

El episodio de vandalismo ocurre a casi dos años de que el Vaticano, en septiembre de 2024, después de más de cuatro décadas de discusiones, controversias y opiniones divergentes de obispos, teólogos, comisiones y analistas, decidió darle luz verde al culto público y a la devoción en torno de la Virgen de Medjugorje.

En una “Nota sobre la experiencia espiritual vinculada a Medjugorje, Reina de la Paz”, publicada por el Dicasterio para la Dotrina de la Fe (DDF), firmada por su titular, el cardenal cordobés Víctor Manuel “Tucho” Fernández y aprobada por el papa Francisco, le dio su “nihil obstat” (no hay objeción) al “acontecimiento espiritual” que se da en este sitio. Sin embargo, de acuerdo también a las nuevas normas sobre presuntas apariciones dictadas en mayo de ese mismo año, no se expidió sobre el origen sobrenatural del fenómeno.

Un monumento vandalizado con las palabras “Gospa devil”, que significan “Virgen María, diablo”, y una cruz, en la Colina de las Apariciones, en Medjugorje, BosniaAP

“Los fieles pueden dar su asentimiento de forma prudente. Si bien esto no implica una declaración del carácter sobrenatural del fenómeno en cuestión, y recordando que los fieles no están obligados a creerlo, el nihil obstat indica que estos últimos pueden recibir un estímulo positivo para su vida cristiana a través de esta propuesta espiritual y autoriza el culto público”, sentenció ese documento.

“Esta determinación es posible en cuanto que se ha podido comprobar que en medio de una experiencia espiritual se han verificado muchos frutos positivos y que no se han difundido en el Pueblo de Dios efectos negativos o de riesgo”, indicó.

Un voluntario limpia la estatua vandalizada de la Virgen María, cubierta con una sábana blanca, en la Colina de las Apariciones, en Medjugorje, BosniaAP Photo - AP

“La valoración de los abundantes y difundidos frutos, tan bellos y positivos, no implica declarar como auténticos los presuntos acontecimientos sobrenaturales sino, solamente, poner en evidencia que ‘en medio de’ este fenómeno espiritual de Medjugorje el Espíritu Santo actúa eficazmente para el bien de los fieles. Por tanto, se invita a apreciar y compartir el valor pastoral de esta propuesta espiritual”, señaló.

El fenómeno de Medjugorje comenzó con presuntas apariciones de la Virgen a seis chicos adolescentes en 1981 en lo que aún era Yugoslavia. Un informe al respecto elaborado por una comisión internacional liderada por el cardenal italiano, Camillo Ruini, ordenada por Benedicto XVI y presentado en 2014 destacó las primeras siete apariciones, pero planteó muchas dudas sobre las siguientes y sobre los “presuntos” seis videntes.