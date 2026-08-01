    • 1 de agosto de 2026 - 16:37

    Fuerte sismo en Nápoles: al menos 26 heridos, cientos de evacuados y alerta máxima por réplicas

    Las autoridades mantienen el operativo de emergencia y advierten que podrían registrarse nuevos movimientos de importancia.

    El fuerte movimiento dejo un saldo de 26 heridos, cifras que podrían aumentar con el correr de las horas.

    El fuerte movimiento dejo un saldo de 26 heridos, cifras que podrían aumentar con el correr de las horas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un sismo de magnitud 4,7 sacudió con fuerza la región metropolitana de Nápoles, en el sur de Italia, generando momentos de máxima tensión, escenas de pánico en las calles y daños estructurales significativos. El movimiento telúrico se convirtió en el temblor más intenso de los últimos 40 años en esta compleja zona volcánica.

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    Un sismo superficial y de gran impacto en los Campos Flégreos

    El movimiento telúrico se registró con epicentro en la zona de los Campos Flégreos, específicamente entre las localidades de Pozzuoli y Quarto.

    De acuerdo con los datos brindados por el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) y la Protección Civil, el factor determinante por el cual el sismo se sintió con tanta virulencia fue su escasa profundidad —apenas entre 2,6 y 3 kilómetros—, lo que provocó que los vecinos de Nápoles y sus alrededores salieran despavoridos de sus viviendas en busca de refugio.

    Saldo de heridos y daños materiales

    Hasta el momento, los reportes oficiales indican un saldo de 26 personas heridas, de las cuales varias debieron ser hospitalizadas debido a fracturas, traumatismos y contusiones sufridas durante la desesperada evacuación.

    Evacuaciones preventivas: Al menos 300 personas debieron abandonar sus hogares, concentrándose principalmente en el municipio de Pozzuoli, donde se habilitaron centros de acogida transitorios.

    Daños edilicios: Los relevamientos preliminares reportan desprendimientos de mampostería, caída de cornisas, fachadas agrietadas y acumulación de escombros en las calles, además de interrupciones temporales en el suministro eléctrico y en el servicio ferroviario local.

    Alerta máxima ante el peligro de nuevos movimientos

    La preocupación principal de las autoridades italianas radica en la continuidad de la actividad subterránea. Tras el sismo principal, los sismógrafos detectaron cerca de 60 réplicas de menor magnitud, lo que mantiene en vilo a los residentes.

    El ministro de Protección Civil advirtió a la ciudadanía que la fase de alerta sigue estrictamente activa y que no se descartan nuevos eventos en el corto plazo. Cabe recordar que los Campos Flégreos son una gigantesca caldera volcánica donde el fenómeno del bradisismo (el movimiento lento del suelo debido a la presión subterránea) mantiene bajo constante estrés tectónico a una región densamente poblada.

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