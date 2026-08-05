Las restricciones que deberá cumplir Facundo Moyano tras recuperar la libertad

Facundo Moyano recuperó la libertad este martes por la noche , pero seguirá vinculado a la causa judicial que investiga el episodio ocurrido con su pareja, Candela Arizaga, en el barrio porteño de Belgrano. El exdiputado fue imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, aunque deberá cumplir una serie de restricciones mientras avanza la investigación.

La medida fue dispuesta por la Justicia porteña luego de que Moyano prestara declaración ante la Fiscalía. Si bien no quedó detenido, el proceso penal continúa y en los próximos días podrían incorporarse nuevas pruebas.

Como condición para permanecer en libertad , la Justicia le impuso al exlegislador varias medidas cautelares: tiene prohibido acercarse a Candela Arizaga a menos de 300 metros, no podrá mantener ningún tipo de contacto con la joven durante el desarrollo de la causa, deberá fijar un domicilio y presentarse cada vez que sea citado por la Fiscalía o el Juzgado.

El caso salió a la luz durante la madrugada del martes, luego de varios llamados al 911 que alertaban sobre una mujer que corría semidesnuda y descalza por la avenida Del Libertador, en Belgrano, mientras era seguida por un hombre.

Así corría por Belgrano la novia de Facundo Moyano. Estaba tan fuera de sí que corría con su perro en brazos, al que deja caer y casi lo pisa un colectivo. Dramático brote producto del consumo de estupefacientes pic.twitter.com/08OydWg2aQ

Las cámaras de seguridad registraron que la secuencia comenzó alrededor de las 5.14, cuando Arizaga salió del edificio donde había pasado la noche junto a Moyano. Minutos después, ambos fueron interceptados por efectivos policiales en la intersección de Virrey Vértiz y Sucre. La joven fue trasladada al Hospital Pirovano, mientras que el exdiputado quedó detenido preventivamente.

ATENCIÓN #CABA

Así corría Facundo Moyano a Candela Arizaga, la ex de L-Gante, en medio de un confuso episodio que terminó con el exlegislador y sindicalista detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad. Ahora le está allanando la casa al acusado. pic.twitter.com/HkKXTm9WXL — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) August 4, 2026

La causa está a cargo del fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte, quien busca determinar qué ocurrió dentro del departamento antes de que la mujer saliera a la calle y si existieron lesiones o una privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

En el marco de la investigación, la Justicia ordenó un allanamiento en el departamento de Moyano. Allí se secuestraron dos teléfonos celulares y se halló una jeringa, aunque las pruebas realizadas no detectaron restos de estupefacientes.

La declaración de Candela Arizaga

Tras recibir el alta médica, Arizaga sostuvo que Moyano "no le pegó" y atribuyó lo ocurrido al consumo de drogas. Las primeras pericias médicas constataron una lesión en una de sus rodillas, compatible con una caída, sin detectar otras heridas de gravedad.

Al abandonar la Fiscalía, luego de declarar durante casi una hora, Moyano se limitó a decir ante los periodistas: "Está todo aclarado". Mientras tanto, la investigación continúa con el análisis de las cámaras de seguridad y la toma de testimonios para reconstruir con precisión cómo se desarrollaron los hechos.