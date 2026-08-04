    • 4 de agosto de 2026 - 09:47

    Se conoció el video de la joven que estaba con Facundo Moyano: caminaba semidesnuda y desorientada por Belgrano

    Las imágenes muestran a la influencer Candela Arizaga deambulando por la avenida del Libertador tras el episodio que derivó en la demora del exdiputado.

    Video de Candela Arizaga caminando desorientada.
    Video de Candela Arizaga caminando desorientada.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    En las imágenes, que comenzaron a viralizarse en las últimas horas, se observa a Candela Arizaga, la joven de 23 años que se encontraba con Moyano, caminando semidesnuda y en evidente estado de desorientación por avenida del Libertador.

    El registro también deja ver la reacción de quienes se encontraban en la zona. Mientras algunos peatones se detienen a observar la escena, otros continúan su recorrido y varios vehículos siguen circulando con normalidad por la avenida.

    Según el parte policial, el hecho se produjo alrededor de las 5 de la mañana. Un llamado al 911 alertó sobre una presunta agresión, mientras que otra comunicación informó que una mujer corría desnuda por la avenida del Libertador.

    Al llegar al lugar, efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron a la joven en la vía pública y, poco después, interceptaron a Facundo Moyano, quien fue demorado para determinar qué había ocurrido.

    Qué se sabe hasta el momento

    De acuerdo con la información difundida hasta ahora, Candela Arizaga permanece internada en el Hospital Pirovano, donde prestó declaración ante las autoridades.

    En una primera instancia, la joven no habría denunciado haber sido víctima de violencia de género y habría atribuido el episodio a un brote asociado al consumo de sustancias.

    La causa continúa bajo investigación y los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad, los testimonios de testigos y las declaraciones de los involucrados para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

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