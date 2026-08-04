Se conoció el video de la joven que estaba con Facundo Moyano: caminaba semidesnuda y desorientada por Belgrano

El confuso episodio que involucró al exdiputado y dirigente sindical Facundo Moyano sumó un nuevo capítulo este martes con la difusión de un video que muestra los instantes posteriores al hecho ocurrido en el barrio porteño de Belgrano.

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En las imágenes, que comenzaron a viralizarse en las últimas horas, se observa a Candela Arizaga , la joven de 23 años que se encontraba con Moyano, caminando semidesnuda y en evidente estado de desorientación por avenida del Libertador.

El registro también deja ver la reacción de quienes se encontraban en la zona. Mientras algunos peatones se detienen a observar la escena, otros continúan su recorrido y varios vehículos siguen circulando con normalidad por la avenida.

Según el parte policial, el hecho se produjo alrededor de las 5 de la mañana. Un llamado al 911 alertó sobre una presunta agresión, mientras que otra comunicación informó que una mujer corría desnuda por la avenida del Libertador.

ATENCIÓN #CABA Así salió Candela Arizaga del departamento de Facundo Moyano. El ex legislador y sindicalista, se encuentra detenido. Lo investigan en una causa por presunta violencia de género. pic.twitter.com/nbmeuSNiIm

Al llegar al lugar, efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron a la joven en la vía pública y, poco después, interceptaron a Facundo Moyano, quien fue demorado para determinar qué había ocurrido.

Qué se sabe hasta el momento

De acuerdo con la información difundida hasta ahora, Candela Arizaga permanece internada en el Hospital Pirovano, donde prestó declaración ante las autoridades.

En una primera instancia, la joven no habría denunciado haber sido víctima de violencia de género y habría atribuido el episodio a un brote asociado al consumo de sustancias.

La causa continúa bajo investigación y los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad, los testimonios de testigos y las declaraciones de los involucrados para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.