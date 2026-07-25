    • 25 de julio de 2026 - 19:11

    [VIDEO] Entraron a un supermercado para robar fiambres, los descubrieron y terminaron presos

    Una pareja intentó llevarse mortadela y salchichas sin pagar de un comercio del microcentro. El hecho quedó registrado en video.

    Jesús Alejandro Brallard Illanes y Magali Janet Mercado Albarracín, quedaron registrados en video mientras intentaban robar en el Mini Napoli.

    Jesús Alejandro Brallard Illanes y Magali Janet Mercado Albarracín, quedaron registrados en video mientras intentaban robar en el Mini Napoli.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una pareja fue condenada a 25 días de prisión efectiva tras intentar robar productos de un supermercado ubicado en pleno centro de San Juan. El hecho ocurrió en un comercio de calle Rivadavia 175 oeste, donde ambos fueron sorprendidos cuando intentaban retirarse sin pagar mercadería de la sección de fiambres.

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    Los condenados fueron identificados como Jesús Alejandro Brallard Illanes y Magali Janet Mercado Albarracín, quienes admitieron su responsabilidad en el marco de un juicio abreviado, un procedimiento que permite resolver una causa de manera más rápida cuando el acusado reconoce el delito y existe un acuerdo entre las partes.

    Según la investigación, el episodio ocurrió el 15 de julio, alrededor de las 18.30. La pareja ingresó al local Mini Napoli y se dirigió al sector de heladeras. Allí ocultaron entre sus prendas una mortadela y un paquete de salchichas con la intención de salir sin abonarlos.

    Sin embargo, la maniobra fue advertida por empleados del comercio, que observaron los movimientos a través de los espejos de seguridad instalados en el local. De inmediato dieron aviso al personal de vigilancia.

    Cuando los sospechosos intentaron evitar la zona de cajas para abandonar el supermercado, fueron interceptados por el personal de seguridad, que recuperó los productos antes de que salieran del lugar.

    En ese momento, policías que se encontraban patrullando la zona fueron alertados y concretaron la detención de ambos. Posteriormente intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo de la fiscal Yanina Galante, que impulsó el proceso judicial.

    Como resultado del acuerdo alcanzado, la Justicia condenó a ambos a 25 días de prisión efectiva y además los declaró reincidentes, debido a que contaban con antecedentes penales, por lo que continuarán privados de la libertad.

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