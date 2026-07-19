Video: el emotivo momento en que jugadores e hinchas entonaron el himno argentino en la final del Mundial

En la previa del partido más importante del planeta, María Becerra fue la encargada de interpretar el himno nacional argentino en la final del Mundial 2026.

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Con una actuación impecable y cargada de sentimiento, “La Nena de Argentina” le puso voz al grito sagrado, haciendo que retumbara con una fuerza ensordecedora ante la mirada del planeta entero.

La emoción a flor de piel se apoderó por completo de los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni. Abrazados en la mitad de la cancha, con los ojos vidriosos y las gargantas rojas, las cámaras de televisión captaron la tremenda concentración del plantel mientras escuchaban la voz de la artista quilmeña.

La comunión entre la cantante, el equipo y las miles de almas que coparon las tribunas en Estados Unidos fue total, transformando el protocolo de la FIFA en un auténtico y emotivo banderazo.

El clímax llegó, como ya es una sana costumbre, en los compases finales de la canción. El ya mítico “oh, oh, oh” del cierre, entonado a capela por un estadio entero que acompañó la interpretación de Becerra, se sintió como un rugido antes de la gran batalla futbolística contra España.

Una imagen imborrable, repleta de mística, cultura pop nacional y pasión, que quedará guardada para siempre en las páginas de oro de la historia de los mundiales.