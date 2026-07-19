    • 19 de julio de 2026 - 16:58

    Video: el emotivo momento en que jugadores e hinchas entonaron el himno argentino en la final del Mundial

    Maria Becerra fue la encargada de interpretar las estrofas patrias ante un estadio colmado de banderas celestes y blancas.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la previa del partido más importante del planeta, María Becerra fue la encargada de interpretar el himno nacional argentino en la final del Mundial 2026.

    Leé además

    video sensible: queman a un hombre en posible ajuste narco en fuerte apache

    Video sensible: queman a un hombre en posible ajuste narco en Fuerte Apache
    video escalofriante: una nina de 7 anos fue raptada por un adolescente e investigan un intento de abuso

    Video escalofriante: una niña de 7 años fue raptada por un adolescente e investigan un intento de abuso

    Con una actuación impecable y cargada de sentimiento, “La Nena de Argentina” le puso voz al grito sagrado, haciendo que retumbara con una fuerza ensordecedora ante la mirada del planeta entero.

    La emoción a flor de piel se apoderó por completo de los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni. Abrazados en la mitad de la cancha, con los ojos vidriosos y las gargantas rojas, las cámaras de televisión captaron la tremenda concentración del plantel mientras escuchaban la voz de la artista quilmeña.

    La comunión entre la cantante, el equipo y las miles de almas que coparon las tribunas en Estados Unidos fue total, transformando el protocolo de la FIFA en un auténtico y emotivo banderazo.

    El clímax llegó, como ya es una sana costumbre, en los compases finales de la canción. El ya mítico “oh, oh, oh” del cierre, entonado a capela por un estadio entero que acompañó la interpretación de Becerra, se sintió como un rugido antes de la gran batalla futbolística contra España.

    Una imagen imborrable, repleta de mística, cultura pop nacional y pasión, que quedará guardada para siempre en las páginas de oro de la historia de los mundiales.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    todo el color del show del entretiempo con madonna, bts, justin bieber y shakira

    Todo el color del show del entretiempo con Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,

    De Donald Trump a Lionel Messi: "Es grande"

    un show imponente abrio la previa a la final entre argentina y espana

    Un show imponente abrió la previa a la final entre Argentina y España

    Por Redacción Diario de Cuyo
    María Becerra.

    La emoción de María Becerra antes de cantar el Himno: "Esto es lo más lindo de mi carrera"

    Por Redacción Diario de Cuyo