    • 4 de agosto de 2026 - 08:00

    Detuvieron a Facundo Moyano en Belgrano tras un confuso episodio con una joven que salió desnuda a la calle

    Una joven salió desnuda de un edificio y, según el parte oficial, ambos estarían bajo los efectos de estupefacientes.

    Facundo Moyano.

    Facundo Moyano.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un confuso episodio ocurrido durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano terminó con la detención del exdiputado nacional y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Facundo Moyano.

    Leé además

    Video de Candela Arizaga caminando desorientada.

    Se conoció el video de la joven que estaba con Facundo Moyano: caminaba semidesnuda y desorientada por Belgrano
    Candela Arizaga, la mujer que encontraron caminando desnuda y que vinculan con Facundo Moyano, quien está demorado en una comisaría

    Candela Arizaga, la mujer que encontraron caminando desnuda y que vinculan con Facundo Moyano, quien está demorado en una comisaría

    De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana, cuando una joven salió corriendo completamente desnuda desde un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador. Detrás de ella iba Moyano, quien fue interceptado por efectivos policiales en plena vía pública.

    Según el parte policial al que accedieron medios nacionales, tanto la mujer como el dirigente sindical se encontrarían "bajo los efectos de estupefacientes" al momento de la intervención.

    Amplio operativo en la zona

    Tras el llamado de alerta, personal de la Policía de la Ciudad y del SAME desplegó un importante operativo sobre la avenida del Libertador para asistir a la joven y controlar la situación.

    Facundo Moyano fue demorado por los efectivos mientras se iniciaban las actuaciones para determinar qué ocurrió dentro del edificio y establecer las circunstancias que derivaron en el episodio.

    Por el momento, las autoridades no informaron si existen denuncias penales vinculadas al hecho ni cuál es la situación procesal del exlegislador.

    La investigación continúa y se aguardan los resultados de las primeras pericias y las declaraciones de los involucrados para esclarecer lo sucedido.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    conmocion en cordoba por el robo y asesinato de una oveja mascota

    Conmoción en Córdoba por el robo y asesinato de una oveja mascota

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Búsqueda de un joven de 17 años.

    Buscan a un adolescente de 17 años que desapareció hace cuatro días en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Mario Paco Ibarra, de 38 años.

    Piden 14 años de cárcel para el albañil acusado de abusar de una joven con discapacidad en un hotel de San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Angaco.

    ¿Brujería en Angaco? Encontraron una vela encendida y extraños objetos sobre un árbol

    Por Redacción Diario de Cuyo