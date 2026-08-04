Detuvieron a Facundo Moyano en Belgrano tras un confuso episodio con una joven que salió desnuda a la calle

Una joven salió desnuda de un edificio y, según el parte oficial, ambos estarían bajo los efectos de estupefacientes.

Un confuso episodio ocurrido durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano terminó con la detención del exdiputado nacional y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Facundo Moyano.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana, cuando una joven salió corriendo completamente desnuda desde un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador. Detrás de ella iba Moyano, quien fue interceptado por efectivos policiales en plena vía pública.

Según el parte policial al que accedieron medios nacionales, tanto la mujer como el dirigente sindical se encontrarían "bajo los efectos de estupefacientes" al momento de la intervención.

Amplio operativo en la zona Tras el llamado de alerta, personal de la Policía de la Ciudad y del SAME desplegó un importante operativo sobre la avenida del Libertador para asistir a la joven y controlar la situación.

Facundo Moyano fue demorado por los efectivos mientras se iniciaban las actuaciones para determinar qué ocurrió dentro del edificio y establecer las circunstancias que derivaron en el episodio.