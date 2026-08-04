La historia del "médico-Uber" que fue detenido por abuso sexual: inquietantes detalles

De acuerdo con la hipótesis judicial, el profesional de la salud misionero aprovechaba su rol al volante para desviar los recorridos de manera deliberada, bloquear las salidas y retener a las mujeres contra su voluntad.

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Un escándalo conmociona a la capital entrerriana tras la detención de un médico oriundo de Misiones, acusado de utilizar su trabajo secundario como chofer de la aplicación Uber para acosar sexualmente y privar de la libertad a pasajeras. El imputado fue identificado como Sergio Andrés Valsechi, un médico de 48 años, quien fue trasladado a la Unidad Penal Uno de Paraná.

La medida preventiva fue dispuesta por el juez de Garantías, Elvio Garzón, por un plazo inicial de 30 días. La resolución se dio en el marco de una investigación penal preparatoria que avanzó de forma acelerada tras acumularse denuncias con un mismo y alarmante patrón de conducta, consignó el portal Ahora Entre Ríos.

De acuerdo con la hipótesis judicial, el profesional de la salud misionero aprovechaba su rol al volante para desviar los recorridos de manera deliberada, bloquear las salidas y retener a las mujeres contra su voluntad.

El caso sumó hasta el momento dos denuncias prácticamente idénticas. El primer hecho registrado ocurrió el pasado 31 de julio al mediodía, cuando una joven solicitó un viaje desde el centro de Paraná hacia una cancha de fútbol. Apenas subió al vehículo, el conductor con sello misionero comenzó a intimidarla con comentarios desubicados sobre su aspecto físico. Acto seguido, se desvió de la ruta afirmando que "el GPS andaba mal".

La víctima estuvo atrapada más de diez minutos dentro del auto. Ante el miedo, llegó a enviar su ubicación en tiempo real a un amigo. El calvario terminó cuando el auto frenó en la zona de Confederación Argentina y Bartolomé Zapata; al ver a un policía cerca, la joven aprovechó una distracción de Valsechi, abrió la puerta y escapó corriendo.