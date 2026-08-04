¿Brujería en Angaco? Encontraron una vela encendida y extraños objetos sobre un árbol

El llamativo episodio ocurrió en la esquina de El Bosque y Nacional. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y generaron todo tipo de especulaciones entre los vecinos.

Una escena tan inusual como enigmática llamó la atención de los vecinos de Angaco durante la noche del lunes. En la intersección de calles El Bosque y Nacional aparecieron distintos objetos colocados sobre el tronco de un árbol, junto a una vela roja encendida, un hallazgo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El episodio fue registrado en un video difundido por Cazadores de Noticias, donde puede verse que sobre el árbol habían sido acomodadas monedas, llaves y otros elementos cuya procedencia se desconoce. La vela, aún encendida en plena noche, aportó un clima de misterio que despertó la curiosidad de quienes pasaban por el lugar.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente y dieron lugar a múltiples interpretaciones. Mientras algunos vecinos relacionaron el hallazgo con un posible ritual o alguna práctica esotérica, otros prefirieron evitar conclusiones apresuradas y consideraron que podría tratarse de un hecho sin vinculación con ese tipo de creencias.

En las redes sociales no tardaron en aparecer comentarios que hablaban de supuestos actos de "brujería", aunque hasta el momento no existe ninguna evidencia que permita afirmar que los objetos encontrados respondan a un ritual de ese tipo.

Por el momento, no trascendió información oficial sobre quién o quiénes colocaron los objetos sobre el árbol ni cuál habría sido el motivo.