    • 29 de julio de 2026 - 18:45

    Deportivo Angaco inaugura obras y mira al futuro con ambiciones

    El Cacique de Angaco remodeló su cancha, repintó instalaciones y recuperó tribunas y este jueves vive su fiesta inaugural desde las 17,30.

    Alambrado. Deportivo Angaco cambió 130 metros de cierre olímpico en su cancha.

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    Pintura. Todas las instalaciones quedaron flamantes con obras de pintura en Angaco.

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    Playón. El objetivo en Angaco es recuperarlo y luego concretar el microestadio.

    Playón. El objetivo en Angaco es recuperarlo y luego concretar el microestadio.

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    Por Ariel Poblete

    No será un día más en los 51 años de existencia para el Deportivo Angaco. Este jueves vivirá una jornada muy singular porque marcará el premio al esfuerzo constante cuando desde las 17,30 inaugure una serie de obras en su predio, algo que en los tiempos de vacas flacas no es poco.

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    Con la presidencia de Luis Barón, en el Deportivo Angaco cambió el aire. Se recuperó la energía y empezaron a surgir las pequeñas grandes obras. Así, el Cacique logró concretar el recambio de 130 metros de alambrado olímpico, sustituyendo el que se instaló hace 50 años. Además, calzó todo el perímetro con el zócalo de más de 50cms. para ofrecer las garantías de seguridad.

    Además, en los bancos de los suplentes se instalaron butacas que particularmente tienen su historia y llegaron al Deportivo Angaco por la enorme relación de Barón con el presidente de Montecaseros, de Mendoza.

    El próximo paso será la recuperación del campo de juego, con la instalación del riego por aspersión, para lo que ya se recuperó la perforación del agua.

    En tanto que la vieja tribuna del costado Oeste también recibió las tareas de recuperación y hoy, con toda la historia que tiene encima, lucirla impecable es orgullo angaquero.

    En las oficinas del club, se realizó el repintado de todas las áreas. Secretaría, Utilería y Vestuarios han quedado impecable. Quedando también a nuevo el playón. Obras que no son sencillas de concretar y que solamente se han sustentado por el trabajo de la comisión que preside Luis Barón y los que aman los colores de Angaco.

    'Es un lindo momento para nosotros. Acabamos de festejar los 51 años y este jueves vamos a inaugurar algunas obras que significan mucho para los angaqueros. El alambrado olímpico, los bancos de suplentes, la vieja tribuna. Todo importante más en un momento de crisis. Pero seguimos adelante y soñando en grande porque vamos a recuperar totalmente el playón polideportivo y buscaremos la forma de concretar el gran sueño que es nuestro microestadio para deportes de piso y bajo techo. Es un día especial para el Deportivo Angaco y queremos tener a todos con nosotros este jueves para seguir avanzando' recordó Barón.

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