    • 29 de julio de 2026 - 13:01

    River Plate presentó su nueva camiseta: homenaje a los orígenes del club y un diseño histórico

    La nueva casaca titular de River Plate fue presentada este 29 de julio con una estética inspirada en los primeros escudos de la institución.

    La nueva camiseta de River Plate.

    La nueva camiseta de River Plate.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    River Plate dio a conocer este martes su nueva camiseta titular para la temporada 2026/2027, una indumentaria que busca conectar el presente con los orígenes de la institución. El flamante diseño recupera elementos históricos del club y suma un distintivo especial por el 125° aniversario de su fundación, en una presentación que rápidamente despertó la aprobación de los hinchas.

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    La principal novedad de la camiseta es una franja roja con bordes negros, un detalle inédito en la indumentaria oficial del club. Según explicó la marca que viste al equipo, el diseño está inspirado en "uno de los primeros escudos que tuvo la institución a principios del siglo pasado", cuyos contornos negros fueron una característica distintiva.

    Aunque en la presentación no se precisó cuál fue exactamente el escudo que sirvió como referencia, varios de los emblemas utilizados por River en las primeras décadas del siglo XX contaban con ese tipo de terminación, reforzando así el concepto histórico de la nueva casaca.

    Un homenaje por los 125 años de River

    Además del nuevo diseño de la tradicional banda roja, la camiseta incorpora en la parte posterior del cuello un logo conmemorativo por los 125 años de River Plate, un detalle que busca destacar la identidad y el legado del club de Núñez.

    El uniforme se completa con shorts negros y medias blancas, respetando una combinación clásica que forma parte de la historia riverplatense.

    El lanzamiento estuvo acompañado por una producción audiovisual en la que participaron futbolistas de ambos planteles profesionales. En representación del equipo femenino estuvieron Carolina Ceniza y Paloma Fagiano, mientras que por el masculino aparecieron Lucas Martínez Quarta, Aníbal Moreno, Marcos Acuña, Facundo Colidio, Joaquín Freitas y Nicolás Otamendi.

    El video institucional llevó como mensaje la frase "Todo gran legado nace de una pasión" y cerró con una celebración de gol acompañada por uno de los cánticos más tradicionales de la hinchada: "Y dale, y dale, y dale River, dale".

    Un diseño con fuerte identidad histórica

    La nueva camiseta llega pocos meses después de que el club difundiera el hallazgo de un escudo inédito correspondiente a 1914, aunque desde River aclararon que ese descubrimiento no está directamente relacionado con el diseño de esta nueva indumentaria.

    Con una propuesta que combina tradición, historia e identidad, River apuesta a que la camiseta 2026/2027 se convierta en una de las más representativas de los últimos años. La nueva casaca ya se encuentra disponible para la venta en los canales oficiales del club y de la marca deportiva.

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