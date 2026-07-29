River busca levantar cabeza ante Gimnasia y Correa se perfila para ser titular

River necesita una reacción inmediata. Después de caer 1-0 frente a Barracas Central en el Monumental y comenzar el Torneo Clausura 2026 con una actuación preocupante, el equipo de Eduardo Coudet visitará este miércoles a Gimnasia en La Plata con la obligación de recuperar funcionamiento, confianza y puntos.

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El encuentro comenzará a las 19.15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo , será televisado por ESPN Premium y tendrá a Leandro Rey Hilfer como árbitro principal. Germán Delfino estará a cargo del VAR.

La principal novedad en la formación pasa por Ángel Correa , quien tiene grandes posibilidades de ser titular por primera vez desde su llegada al club. El delantero debutó ante Barracas ingresando desde el banco, pero no pudo cambiar el rumbo de un partido que River terminó perdiendo.

Coudet evalúa ubicarlo desde el inicio como una de las referencias ofensivas. La duda aparece en quién será su acompañante: Facundo Colidio y Rafael Santos Borré compiten por el otro lugar en el ataque.

La apuesta por Correa respondería a la necesidad de sumar desequilibrio, movilidad y mayor peso en los últimos metros, tres aspectos que el equipo no logró mostrar en el estreno.

Las dudas de Coudet en el mediocampo

La ausencia de Aníbal Moreno obliga al entrenador a reorganizar la zona central. Para ocupar dos lugares, el cuerpo técnico analiza tres nombres: Mauro Arambarri, Fausto Vera y Lucas Silva. Dos de ellos serán titulares y el restante comenzará entre los suplentes.

Tomás Galván y Lautaro Pereyra completarían el mediocampo. En defensa, en cambio, no se esperan modificaciones: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña se mantendrían delante de Santiago Beltrán.

La posible formación de River sería:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Fausto Vera o Lucas Silva —dos de los tres—, Lautaro Pereyra, Tomás Galván; Ángel Correa y Facundo Colidio o Rafael Santos Borré.

El Chacho podrá volver al banco de suplentes

Coudet recibió una noticia importante en la previa: podrá dirigir al equipo desde el banco en La Plata. El Tribunal de Disciplina de la AFA dio por cumplida la sanción que había recibido tras la final del Torneo Apertura y lo habilitó para el partido ante Gimnasia.

El entrenador había cumplido una fecha de suspensión frente a Barracas, encuentro en el que Ariel Broggi quedó al frente del equipo. Inicialmente se esperaba que Coudet tampoco pudiera estar ante el Lobo, pero el Boletín 6923 Bis del Tribunal resolvió suspender el resto del castigo y permitir su regreso.

La vuelta del técnico al borde del campo suma un elemento importante en un momento sensible. River no solo necesita ganar: también debe mostrar una respuesta futbolística después de la eliminación ante Aldosivi por Copa Argentina y la derrota en el inicio del Clausura.

Un partido para recuperar aire

El duelo en el Bosque aparece como una prueba temprana, pero significativa. La derrota frente a Barracas dejó preocupación por la falta de fluidez, la escasa generación ofensiva y la dificultad para traducir la jerarquía individual en funcionamiento colectivo.

Por eso, el encuentro ante Gimnasia puede marcar un punto de inflexión. Con Correa más cerca de la titularidad, Otamendi consolidado en la última línea y Coudet nuevamente en el banco, River buscará levantar cabeza antes de que el mal comienzo se transforme en una presión todavía mayor.