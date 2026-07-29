Básquet: Universidad se consagró bicampeón de la categoría U17 del Torneo Apertura Femenino

Se quedó con el segundo encuentro de la final por 80 a 55.

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En una gran exhibición de buen juego y contundencia, el equipo de Universidad se consagró campeón del Torneo Apertura "Eric Sánchez" en la categoría U17 Femenino de la Copa Oro, tras derrotar con autoridad a Sporting Estrella por 80 a 55, en el segundo partido de la final. El primero, jugado en el Ambrosini, quedó también en manos de las chicas de la "U".

Las conocidas popularmente como "Las Patitas" dominaron las acciones de principio a fin en el parquet, imponiendo su ritmo ofensivo y cerrando una campaña brillante con el título máximo del certamen.

El conjunto ganador construyó su victoria gracias a una sólida actuación colectiva y al gran goleo de sus principales exponentes. Julieta Quiroga fue la gran figura y la máxima anotadora del encuentro al despacharse con 26 puntos. A su destacada labor se le sumaron los importantes aportes ofensivos de Camila Aguilera, con 14 unidades, y de Constanza Mortensen, quien completó una gran noche sumando 13 anotaciones. En tanto que Alma Romero, quien fue determinante en el primer partido, anoche jugó con una lesión y aportó en el juego colectivo y defensa, además de 5 puntos en la canasta.

Por su parte, Sporting Estrella luchó hasta el último minuto buscando achicar la diferencia y plasmar su juego en el marcador. Guadalupe Vázquez lideró el goleo de su equipo con 14 puntos, seguida de cerca por Paulina Porcel, que aportó 12 canastas, y Renata Escudero, quien sumó 8 anotaciones para las estrelladas.

Con este contundente triunfo, Universidad corona un torneo inolvidable y grita campéon, ratificando el gran nivel del básquet femenino formativo de la institución de la mano de Fernando Llarena como DT.