Presentan un proyecto para cobrar la universidad y la salud pública a extranjeros no residentes

El debate por el acceso gratuito a los servicios públicos de salud y educación universitaria para ciudadanos extranjeros sin residencia fija volvió al centro de la agenda política. Luego de los cruces y controversias generados en redes sociales tras la finalización del Mundial de fútbol, el oficialismo avanza con un proyecto para arancelar las prestaciones sanitarias programadas y las carreras de grado a no residentes.
El proyecto busca sentar las bases para una regulación aplicable en todo el territorio nacional, reabriendo la discusión sobre la sustentabilidad de los servicios estatales.
Puntos clave de la medida: ¿a quiénes alcanza y cómo funcionaría?
La propuesta se enfoca exclusivamente en personas con categoría migratoria temporal, transitoria o precaria, manteniendo la gratuidad completa para los residentes permanentes.
Salud pública: Se establece el cobro de consultas, estudios y tratamientos programados en centros de salud y hospitales estatales. La atención médica de urgencia o emergencia continuará garantizada de forma gratuita en todos los casos.
Universidades estatales: Se contempla la implementación de cuotas o aranceles en las carreras de grado para estudiantes internacionales que no posean residencia permanente en el país.
Destino de los fondos: La recaudación obtenida por el cobro de estas prestaciones se destinará de forma directa a la compra de insumos, equipamiento y mejoras edilicias en el sistema público de salud y educación.
Viabilidad y alcance de la propuesta
En el ámbito universitario, el marco legal vigente habilita a las casas de altos estudios a fijar aranceles a estudiantes extranjeros, aunque la aplicación concreta depende de la decisión autónoma de cada institución.
En lo que respecta a la atención sanitaria, la implementación a nivel federal requerirá acuerdos con las distintas administraciones provinciales, responsables directas de la gestión y financiamiento de sus sistemas hospitalarios.