    • 22 de julio de 2026 - 17:27

    Santa Fe firmó un acuerdo histórico con Nación y tomará la gestión de la Ruta Nacional A012

    El gobernador de Santa Fe, acordó el traspaso de la ruta por 20 años para asumir con fondos provinciales las obras de reparación, mantenimiento y conservación.

    La firma se concretó este miércoles en la Casa Rosada.

    La firma se concretó este miércoles en la Casa Rosada.

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    En un hecho inédito para la gestión vial del país, el Gobierno Nacional oficializó el traspaso de la administración integral de la Ruta Nacional A012 a la provincia de Santa Fe por un período de 20 años. La firma se concretó este miércoles en la Casa Rosada durante un encuentro entre el gobernador Maximiliano Pullaro, el jefe de Gabinete Diego Santilli, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.

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    Con este convenio, la provincia asumirá de manera directa las obras de reparación, intervención y mantenimiento sobre la traza utilizando financiamiento propio, marcando un hito en la descentralización de la infraestructura pública nacional.

    Los detalles clave del traspaso vial

    La Ruta A012 es un corredor neurálgico para el flujo logístico del país, ya que conecta de forma directa con el complejo portuario del Gran Rosario:

    Obras inmediatas: Se prevé el inicio de los trabajos de bacheo, sellado de grietas y repavimentación para revertir el estado crítico del pavimento.

    Impacto productivo: Por este trazado transitan más de dos millones de camiones por año para trasladar la producción agrícola e industrial hacia los puertos de exportación.

    Precedente provincial: Representa el primer acuerdo formal de este tipo firmado por la administración central para ceder el control de un corredor federal a un gobierno subnacional.

    Un giro en las relaciones de infraestructura

    La medida se da en el marco del replanteo de la obra pública a nivel nacional y sienta un antecedente clave para otras provincias agrícolas y productivas que buscan agilizar la reparación de corredores viales estratégicos para sus economías regionales.

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