    • 22 de julio de 2026 - 18:23

    Rescataron con vida a los mineros atrapados por una tormenta de nieve en la puna de Catamarca

    Los operarios mineros pasaron más de tres noches en condiciones extremas de supervivencia con temperaturas bajo cero

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los equipos de rescate en Catamarca lograron alcanzar con vida a los cuatro mineros que permanecían atrapados en la Puna después una tormenta de nieve a unos 4.500 metros de altura.

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    La información la confirmó el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Gustavo Molina. Los trabajadores habían atravesado más de tres noches en condiciones extremas luego de que su camioneta quedara varada en el Salar del Hombre Muerto.

    Según contó Molina a Radio Valle Viejo, la localización fue posible por la acción coordinada de rescatistas, personal de empresas, organismos estatales y habitantes de la zona, que conocían los posibles refugios y rutas alternativas del área. El dirigente sindical advirtió que ya se realizaron denuncias ante la Inspección de Minería y anticipó una investigación para determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad.

    Dos de los mineros fueron hallados en la camioneta mientras que los dos restantes habían salido a pie para buscar señal de teléfono y avisar sobre la ubicación aproximada, según describió Molina.

    Los detalles del operativo de rescate

    El operativo se desplegó en el departamento de Antofagasta de la Sierra, en la puna catamarqueña, dentro del área del proyecto Fénix, que opera Río Tinto. En el lugar también había turistas y personal de empresas contratistas, que fueron contenidos por los equipos de emergencia aunque permanecen en la zona.

    La búsqueda incluyó la participación de convoyes de la empresa, el gobierno, bomberos, la municipalidad y empresas proveedoras, además de vecinos de la zona.

    El operativo se extendió durante varios días, con el despliegue de helicópteros provenientes de Buenos Aires y Mendoza. Las aeronaves despegaron desde la localidad de Cachi, en Salta.

    Los operarios pudieron ser ubicados porque contaban con teléfonos satelitales de Starlink, sin ese sistema, la localización habría sido “casi imposible” por la nula visibilidad en alta montaña, indicó Molina.

    Molina señaló que el camino hacia los trabajadores presenta acumulaciones de nieve de dos metros, lo que obligó a usar topadoras y otra maquinaria pesada para abrir paso. También precisó que, en la última comunicación, el viento blanco seguía activo y complicaba la aproximación.

    Cómo ocurrió el extravío

    La compañía emitió un comunicado en el que indicó que un grupo de empleados y contratistas que había salido del sitio Fénix “debió interrumpir temporalmente su traslado hacia la localidad de Antofagasta de la Sierra”. La empresa atribuyó la principal dificultad a la falta de acceso, en un contexto de nevadas excepcionales y transitabilidad prácticamente nula.

    Río Tinto afirmó además que activó sus protocolos de respuesta a emergencias desde que tomó conocimiento del episodio y que trabaja coordinadamente con autoridades gubernamentales. También informó que reforzó las medidas preventivas en el campamento Fénix para proteger al personal que sigue en el sitio durante la tormenta.

    El titular de AOMA explicó que el gremio activó una denuncia formal apenas tomó conocimiento de la desaparición de la camioneta. La presentación se hizo tanto ante la empresa como ante la Inspección de Minería, ya que existían alertas previas sobre la llegada de una tormenta a la región. “Nosotros presentamos la denuncia formal porque se sabía que se venía la tormenta. Ya habían sacado el estado de alerta”, sostuvo.

    Molina señaló que, aunque la prioridad inmediata estuvo puesta en hallar a los trabajadores con vida, el episodio obliga a revisar los procedimientos internos: “Ahora se viene la investigación, hay muchas preguntas para hacer. Los protocolos existen, pero entendemos las denuncias de que no se cumplieron”.

    El temporal que dejó aislados a los mineros forma parte de una ola polar que afecta a varias provincias del oeste del país. Un dato: en Catamarca, la temperatura descendió hasta -27 °C (-16,6 °F) en la cordillera de Fiambalá.

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