Cierra la única planta de caucho sintético de la Argentina

La industria química y manufacturera nacional sufrió un duro impacto tras confirmarse el cierre definitivo de la planta petroquímica Arlanxeo, ubicada en la ciudad santafesina de Puerto General San Martín. Con la paralización total de sus instalaciones, la Argentina pierde su única fábrica de caucho sintético, un insumo fundamental para la elaboración de neumáticos, calzado, autopartes y diversos productos industriales.

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El cese de actividades afecta de manera directa a cerca de un centenar de trabajadores y a un ecosistema de contratistas y proveedores de la región del Gran Rosario que dependían del funcionamiento continuo del complejo.

La decisión de la compañía de capitales internacionales responde a una combinación de factores económicos globales y locales que afectaron la competitividad del establecimiento:

Sobreoferta internacional y precios: El sector enfrenta una fuerte presión por la sobreproducción global de elastómeros, impulsada principalmente por el mercado asiático a costos sensiblemente menores.

Costo de insumos y energía: El incremento de los costos operativos en materia prima y servicios repercutió en el margen de rentabilidad de la unidad productiva.

Ajuste de la cadena de valor: El derrumbe de la actividad en sectores demandantes, como la producción automotriz y el rubro del calzado, aceleró el cese de las operaciones en el país.

Un insumo clave que ahora dependerá 100% de la importación

El caucho sintético es un compuesto sintético esencial para múltiples cadenas de valor debido a su resistencia y elasticidad. Tras el apagado de los motores en la planta de Puerto General San Martín, todo el abastecimiento del mercado interno pasará a depender del ingreso de insumos traídos desde el exterior, principalmente de países como Brasil, Estados Unidos y naciones del sudeste asiático.

Representantes gremiales y del sector fabril expresaron su profunda preocupación por la pérdida de capacidades productivas estratégicas en el cordón industrial, al tiempo que se abrieron instancias de negociación para definir las indemnizaciones y la contención laboral del personal afectado.