    • 22 de julio de 2026 - 18:03

    Cierra la única planta de caucho sintético de la Argentina

    La medida deja a Argentina sin producción nacional de este insumo clave para la industria automotriz y el calzado.

    Pampa Argentina adujo la caída de la demanda, el cierre de la fábrica de neumáticos FATE y la retracción del mercado interno, como razones para cerrar la planta de caucho sintético.

    Pampa Argentina adujo la caída de la demanda, el cierre de la fábrica de neumáticos FATE y la retracción del mercado interno, como razones para cerrar la planta de caucho sintético.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La industria química y manufacturera nacional sufrió un duro impacto tras confirmarse el cierre definitivo de la planta petroquímica Arlanxeo, ubicada en la ciudad santafesina de Puerto General San Martín. Con la paralización total de sus instalaciones, la Argentina pierde su única fábrica de caucho sintético, un insumo fundamental para la elaboración de neumáticos, calzado, autopartes y diversos productos industriales.

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    El cese de actividades afecta de manera directa a cerca de un centenar de trabajadores y a un ecosistema de contratistas y proveedores de la región del Gran Rosario que dependían del funcionamiento continuo del complejo.

    Las causas detrás del cierre de la planta

    La decisión de la compañía de capitales internacionales responde a una combinación de factores económicos globales y locales que afectaron la competitividad del establecimiento:

    Sobreoferta internacional y precios: El sector enfrenta una fuerte presión por la sobreproducción global de elastómeros, impulsada principalmente por el mercado asiático a costos sensiblemente menores.

    Costo de insumos y energía: El incremento de los costos operativos en materia prima y servicios repercutió en el margen de rentabilidad de la unidad productiva.

    Ajuste de la cadena de valor: El derrumbe de la actividad en sectores demandantes, como la producción automotriz y el rubro del calzado, aceleró el cese de las operaciones en el país.

    Un insumo clave que ahora dependerá 100% de la importación

    El caucho sintético es un compuesto sintético esencial para múltiples cadenas de valor debido a su resistencia y elasticidad. Tras el apagado de los motores en la planta de Puerto General San Martín, todo el abastecimiento del mercado interno pasará a depender del ingreso de insumos traídos desde el exterior, principalmente de países como Brasil, Estados Unidos y naciones del sudeste asiático.

    Representantes gremiales y del sector fabril expresaron su profunda preocupación por la pérdida de capacidades productivas estratégicas en el cordón industrial, al tiempo que se abrieron instancias de negociación para definir las indemnizaciones y la contención laboral del personal afectado.

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