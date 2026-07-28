    • 28 de julio de 2026 - 18:12

    Las Águilas vuelan con sello sanjuanino: nueve hockistas de la provincia integran la preselección argentina

    La Confederación Argentina dio a conocer la nómina de la preselección Senior femenina. San Juan aporta la mitad de las convocadas entre jugadoras de campo y arqueras, ratificando su liderazgo en el hockey sobre patines nacional.

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    Por Vanessa Chaparro

    Una vez más, San Juan confirma por qué es la capital argentina del hockey sobre patines. La Confederación Argentina anunció la lista de convocadas a la preselección Senior femenina de Las Águilas, el seleccionado nacional, y de las 18 jugadoras elegidas, nueve son sanjuaninas, una presencia que vuelve a reflejar el protagonismo de la provincia tanto en el ámbito local como en las principales ligas del mundo.

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    Las hockistas sanjuaninas

    Entre las jugadoras de campo aparecen Luciana Agudo y Gimena Gómez, ambas del CP Vila-Sana de España; Florencia Felamini, del CP Manlleu; Lucía Maldonado, que juega en el HC Palau i Plegamans; Lourdes Lampasona, del HC Alpicat; y Valentina Verón, representante de Aberastain, uno de los clubes tradicionales de San Juan.

    La presencia sanjuanina también se hace sentir en el arco. Fueron convocadas Anabella Flores, de Concepción; Valentina Cataldo, de Sindicato; y Ana Paula Gimeno, quien actualmente milita en el Noisy Le Grand de Francia.

    El resto de las convocadas para la preselección de Las Águilas

    La lista se completa con otras destacadas jugadoras del país y del exterior. Entre las convocadas figuran Valentina Fernández y Julieta Fernández, del hockey español; Adriana Soto, también radicada en España; las mendocinas Pilar Abaid y Yamila Nahim; además de Catalina Quintero, de Concepción, mientras que entre las arqueras fueron incluidas Natalia Jara, Paula Zeballos y Victoria Guzzo.

    El cuerpo técnico de Las Águilas

    La preselección será conducida por Darío Giuliani, acompañado por Gustavo Giunta y José Manuel García como ayudantes técnicos, Gonzalo Aguirre como entrenador de arqueras y un equipo interdisciplinario que trabajará en la preparación del seleccionado argentino para los próximos compromisos internacionales.

    Con una base consolidada de jugadoras que brillan en Europa y otras que continúan potenciando el nivel de la competencia local, Las Águilas vuelven a tener un marcado acento sanjuanino. La provincia mantiene su tradición como principal cantera del hockey sobre patines argentino y continúa aportando talento a un seleccionado que buscará seguir siendo protagonista en el plano internacional.

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