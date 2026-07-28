La temporada de ciclismo en pista vive su tercera fecha con un homenaje a Rodrigo Silva y Máximo Cornejo

Este sábado se disputará la tercera fecha de la temporada de pista en el Velódromo Vicente Alejo Chancay. Será en homenaje a los ciclistas fallecidos en marzo.

El ciclismo sanjuanino volverá a tener acción este sábado 1 de agosto con la disputa de la tercera fecha de la Temporada de Pista, organizada por la Federación Ciclista Sanjuanina en el Velódromo Vicente Alejo Chancay. La fecha le rendirá homenaje a los ciclistas Rodrigo Silva y Máximo Cornejo.

Se trata de dos referentes de la disciplina que serán reconocidos durante el desarrollo de la competencia. Silva, exciclista del SEP San Juan y Cornejo, fallecieron en un accidente de tránsito en Córdoba en marzo pasado.

La programación de la 3° fecha de la Temporada de ciclismo en pista Lo cierto es que el programa deportivo contempla pruebas clasificatorias de Persecución Individual sobre 2.000 metros y Olímpica, mientras que las especialidades de la jornada serán Bola de Nieve y Vuelta a los Puntos, modalidades que prometen un gran espectáculo para los amantes del ciclismo de pista.

Con la expectativa de reunir a los principales exponentes de la provincia, la tercera fecha marcará un nuevo capítulo de la temporada en el moderno escenario sanjuanino, que continúa consolidándose como uno de los principales centros del ciclismo argentino.