    • 28 de julio de 2026 - 13:40

    La temporada de ciclismo en pista vive su tercera fecha con un homenaje a Rodrigo Silva y Máximo Cornejo

    Este sábado se disputará la tercera fecha de la temporada de pista en el Velódromo Vicente Alejo Chancay. Será en homenaje a los ciclistas fallecidos en marzo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ciclismo sanjuanino volverá a tener acción este sábado 1 de agosto con la disputa de la tercera fecha de la Temporada de Pista, organizada por la Federación Ciclista Sanjuanina en el Velódromo Vicente Alejo Chancay. La fecha le rendirá homenaje a los ciclistas Rodrigo Silva y Máximo Cornejo.

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    La programación de la 3° fecha de la Temporada de ciclismo en pista

    Lo cierto es que el programa deportivo contempla pruebas clasificatorias de Persecución Individual sobre 2.000 metros y Olímpica, mientras que las especialidades de la jornada serán Bola de Nieve y Vuelta a los Puntos, modalidades que prometen un gran espectáculo para los amantes del ciclismo de pista.

    Con la expectativa de reunir a los principales exponentes de la provincia, la tercera fecha marcará un nuevo capítulo de la temporada en el moderno escenario sanjuanino, que continúa consolidándose como uno de los principales centros del ciclismo argentino.

    La actividad se desarrollará durante toda la jornada del sábado en el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

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