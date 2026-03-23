    • 23 de marzo de 2026 - 14:16

    Dolor en el ciclismo: en un trágico accidente de tránsito, murió un exciclista del SEP

    El catamarqueño Rodrigo Silva falleció esta madrugada en un trágico accidente vial en Córdoba. Viajaba junto a Máximo Cornejo quien también falleció.

    Así quedó el Fiat Siena en el que viajaban Rodrigo Silva y Máximo Cornejo tras el trágico accidente en Córdoba.

    Así quedó el Fiat Siena en el que viajaban Rodrigo Silva y Máximo Cornejo tras el trágico accidente en Córdoba.

    Foto:

    Golpe duro para el ciclismo sanjuanino. En la madrugada de este lunes, murió Rodrigo Silva, el exciclista del SEP-San Juan. El ciclista catamarqueño de 22 años falleció en un trágico accidente en Córdoba, después de que el auto en el que viajaba perdiera el control e impactara violentamente contra un poste de luz.

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    Junto al ciclista catamarqueño viajaba también el ciclista cordobés Máximo Cornejo quien también perdió la vida en el lugar, en tanto que una mujer fue trasladada en grave estado a un hospital zonal.

    El grave siniestro vial ocurrió este lunes a la madrugada en Av. Armada Argentina al 5200. Un Fiat Siena en el que viajaba Silva junto a las otras dos personas despistó y terminó impactando contra una señal de tránsito y un poste de alumbrado público. El impacto fue tal que el automóvil terminó literalmente partido en dos partes.

    Rodrigo Silva
    Rodrigo Silva muri&oacute; en un tr&aacute;gico accidente.&nbsp;

    Rodrigo Silva murió en un trágico accidente.

    Silva corrió en el Sindicato de Empleados Públicos varias temporadas y estuvo radicado en San Juan pero había dejado el ciclismo para dedicarse a sus actividades laborales. En contacto con algunos ex compañeros recientemente les había manifestado sus intenciones de retomar la actividad, incluso les había expresado que comenzaría la pretemporada para disputar la temporada de pista.

    Sin dudas una pérdida dolorosa y lamentable tanto para el ciclismo sanjuanino como también para el ciclismo catamarqueño que supo tenerlo a Silva representando a la provincia en los campeonatos infanto-juveniles.

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