Se defendió el padre del niño intoxicado con cocaína y dio su versión de los hechos

En el marco de la investigación por la intoxicación con cocaína de un niño de 4 años en Pocito, su padre, R.M.M., rompió el silencio y presentó su versión ante la justicia. El hombre, que ahora cumple prisión preventiva por dos meses en el Penal de Chimbas, sostuvo que las lesiones del menor fueron producto de un accidente doméstico y negó cualquier responsabilidad en la presencia de estupefacientes en el cuerpo de su hijo.
La versión del padre: "Fue un tropiezo en la plaza"
Según el relato del imputado, el hecho ocurrió mientras el niño estaba bajo su cuidado junto a su actual pareja y los hijos de ella, de 12 y 9 años. El hombre detalló que los menores fueron a jugar a la pelota a una plaza cercana y regresaron a los diez minutos con el niño llorando.
“Me dijeron que se había caído y se había como desmayado un ratito”, explicó el padre en su declaración, añadiendo que el niño manifestaba dolor de cabeza tras un presunto tropiezo con otro de los chicos. Ante la persistencia del malestar y la aparición de vómitos, R.M.M. decidió trasladar al pequeño al Hospital Federico Cantoni. “Me dijeron que se había caído y se había como desmayado un ratito”, explicó el padre en su declaración, añadiendo que el niño manifestaba dolor de cabeza tras un presunto tropiezo con otro de los chicos. Ante la persistencia del malestar y la aparición de vómitos, R.M.M. decidió trasladar al pequeño al Hospital Federico Cantoni.
Justificación sobre las marcas y la atención médica
Respecto a las marcas o lesiones que presentaba el menor, el progenitor argumentó que podrían haber sido causadas por el procedimiento médico para contenerlo durante la aplicación de inyecciones. "Había que agarrarlo al niño. Estábamos agarrándolo entre tres", afirmó, refiriéndose al momento en que las enfermeras intentaban asistirlo.
Asimismo, el hombre rechazó las versiones que indicaban que él mismo se encontraba bajo los efectos de drogas al llegar al nosocomio, alegando que de haber sido así "no hubiese podido manejar el auto". Explicó que se retiró del hospital una vez que la madre del niño llegó y acordaron que ella se quedaría al cuidado del menor.
La situación judicial y los antecedentes
A pesar de su defensa, el juez Federico Rodríguez ordenó que siga detenido por pedido de la fiscalía, representada por Alberto Martínez y Virginia Pérez Lloveras. La investigación se centrará en confirmar si el niño fue golpeado por su padre y si hubo intoaxicación con cocaína, tras que los primeros análisis de orina confirmaran la presencia de cocaína en el niño.
Además, la situación de R.M.M. se ve complicada por su prontuario, que incluye: una condena de 4 años de prisión en 2015 por tenencia de droga para comercialización; una condena de 1 año en 2019 por tenencia de estupefacientes y un antecedente de un mes de prisión efectiva por hurto en contexto de violencia de género.
La investigación continuará con una declaración por Cámara Gesell programada para el próximo 14 de mayo, la cual será clave para determinar si el testimonio del menor coincide con la versión de su padre. Por el momento, el acusado permanecerá en el Servicio Penitenciario Provincial mientras se analizan sus teléfonos celulares y las cámaras de seguridad de la zona.