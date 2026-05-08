Un paseo en bicicleta de un niño terminó en muerte cerebral

La muerte cerebral de Benjamín Olariaga, el chico de 12 años que sufrió una grave caída mientras andaba en bicicleta en una zona serrana de Tucumán , generó una profunda conmoción. El accidente reavivó el debate por la falta de controles en los circuitos de mountain bike de Horco Molle.

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La confirmación fue realizada este jueves por médicos del Hospital del Niño Jesús , donde el menor permanecía internado en estado crítico desde el fin de semana tras sufrir un severo traumatismo craneal.

La jefa de terapia intensiva del hospital, Silvia Olivera, explicó que el niño ingresó con un traumatismo encéfalo craneano grave luego de ser derivado desde el CAPS Carrillo. “F ue recibido en cuidados críticos, evaluado por neurocirugía e ingresado de urgencia al quirófano ”, detalló la profesional en conferencia de prensa junto a la directora del hospital, Inés Gramajo.

Durante la operación, los médicos intentaron estabilizarlo en medio de un cuadro extremadamente delicado. “Hubo un sangrado masivo y pérdida de masa encefálica ”, precisó Olivera.

Tras la cirugía, Benjamín quedó internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y monitoreo permanente de la presión intracraneana.

Sin embargo, el cuadro empeoró con el paso de las horas. “Los valores eran muy elevados y se volvieron refractarios, es decir, no respondían a ningún tratamiento”, explicó la médica.

image Tras la intervención quirúrgica, el niño permaneció en terapia intensiva bajo soporte respiratorio y con valores elevados de presión intracraneana.

Finalmente, el niño sufrió un deterioro neurológico irreversible.“Estos niveles altos de presión intracraneana lo llevaron a un estado de descerebración y posteriormente a la muerte encefálica”, confirmó Olivera.

Cómo fue el accidente en Horco Molle

El accidente ocurrió el último fin de semana en Horco Molle, una zona serrana muy frecuentada por ciclistas y deportistas. Según relató la familia, Benjamín había salido a recorrer el circuito en bicicleta cuando sufrió una fuerte caída que le provocó lesiones gravísimas.

Tras el accidente, fue trasladado de urgencia al hospital mientras sus padres permanecieron a su lado durante toda la internación. El caso tomó aún más repercusión luego del mensaje publicado por su prima, Victoria Guerrero, quien apuntó contra la falta de controles en la zona.

“Ingresó en bicicleta siendo menor de edad, sin guía, sin grupo y sin protección. Nadie lo vio, nadie lo detuvo, nadie controló”, expresó en un texto que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El reclamo de la familia tras la tragedia

La denuncia abrió una fuerte discusión entre vecinos y deportistas sobre las condiciones de seguridad en los senderos de Horco Molle. La familia aclaró que no busca responsables, pero sí reclama medidas urgentes para evitar nuevas tragedias.

“Pedimos que se refuercen los controles y se priorice la seguridad en la zona”, sostuvo Victoria Guerrero. En otro tramo del mensaje, agregó: “No queremos que ningún niño, adolescente o adulto vuelva a pasar por algo así”.