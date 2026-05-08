Consternación por el relato de una nena de 9 años tras el femicidio de su madre

Una escena estremecedora sacudió a la localidad bonaerense de Los Polvorines durante la madrugada de este jueves, cuando una niña de 9 años salió desesperada a la calle bajo la lluvia para pedir auxilio luego de hallar a su madre asesinada dentro de su casa.

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Una mujer fue asesinada luego de intentar defender a su hija de 9 años de un abuso sexual

La víctima fue identificada como Yolanda Cáceres , de 52 años. De acuerdo con la investigación, la mujer habría sido atacada al intentar defender a su hija de un presunto abuso cometido por un vecino y conocido de la familia, señalado como Esteban Lorenzo Amarilla , de 26 años, quien continúa prófugo.

Según el relato brindado por la menor ante la policía, todo ocurrió cerca de las 2 de la madrugada en una vivienda ubicada sobre la calle Velázquez al 4100. La niña contó que se despertó y encontró al sospechoso desnudo junto a ella dentro de la habitación.

"Me tapó la boca para que no gritara", habría declarado la menor ante los investigadores. Además, relató que el hombre le ordenó vestirse y permanecer unos minutos en el cuarto antes de salir.

Cuando finalmente salió hacia la cocina, encontró a su madre tirada en el piso en medio de un charco de sangre. En estado de shock, logró escapar de la casa y pedir ayuda a vecinos de la zona, quienes rápidamente llamaron al 911.

"Salió llorando y pidiendo ayuda. Estaba empapada por la lluvia y muy asustada", contó uno de los vecinos que asistió a la niña apenas salió de la vivienda. "No entendíamos qué pasaba hasta que dijo que su mamá estaba tirada adentro", agregó.

Minutos después, efectivos policiales arribaron al lugar y constataron la muerte de Cáceres. El cuerpo presentaba profundas heridas cortantes en el cuello y un fuerte golpe en la cabeza.

Pericias en la casa

Durante las pericias realizadas en la vivienda, los investigadores secuestraron un cuchillo tipo Tramontina con manchas de sangre, que se presume habría sido utilizado en el ataque.

Los forenses determinaron que la víctima no presentaba signos de abuso sexual ni lesiones defensivas. Entre las heridas detectadas, se encontraron cortes profundos sobre la zona de la carótida derecha y otra lesión a la altura de la clavícula.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 descentralizada de Malvinas Argentinas, especializada en violencia familiar y de género, bajo la intervención de la fiscal Lorena Carpovich.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continúan con la búsqueda de Amarilla, quien vive a pocas cuadras de la casa de la víctima y trabaja en el rubro de la construcción, según registros oficiales. Los investigadores analizan cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir el recorrido del sospechoso.

"Estamos trabajando intensamente para localizar al imputado y esclarecer completamente lo ocurrido", señalaron fuentes ligadas a la investigación.

La niña quedó al cuidado de una tía materna y recibe asistencia psicológica y contención profesional.

El crimen generó una profunda conmoción entre los vecinos de Los Polvorines. En la puerta de la vivienda aparecieron flores, velas y mensajes reclamando justicia por Yolanda Cáceres y acompañamiento para la menor.

"¿Cómo le explicás a una nena de 9 años que no va a volver a ver a su mamá?", escribió una vecina en redes sociales. Otra publicación expresó: "Justicia por Yoli, que dio su vida por defender a su hija".

"Nos están matando y nadie hace nada. Esa nena quedó marcada para siempre", lamentó otra usuaria en Facebook, en medio de los pedidos de justicia que se multiplicaron durante las últimas horas.