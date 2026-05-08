Viento mortal: una rama cayó sobre una beba de 3 meses y la mató

La menor se encontraba con su madre de 18 años.

La Policía Científica trabajó en el lugar. Imagen creada con IA.

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Una bebé de 3 meses falleció este jueves por la noche en el Paraje Dos de Abril, en la localidad de El Soberbio, en la provincia de Misiones, luego de que una rama de un árbol seco cayera sobre la vivienda donde se encontraba junto a su madre.

La víctima fue identificada como Yenifer Milagros Batista, quien sufrió lesiones de extrema gravedad a raíz del impacto. Según el informe del médico policial, la menor presentaba traumatismo encéfalo craneano con fractura de cráneo, lesiones compatibles con el hecho.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la bebé se hallaba con su madre, de 18 años, cuando ocurrió el lamentable episodio.