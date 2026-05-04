    • 4 de mayo de 2026 - 08:33

    Conmoción por la muerte de Camila Toledo, ¿producto de una sobredosis?

    El fallecimiento se confirmó en la madrugada de este lunes tras permanecer internada en estado crítico desde el sábado, luego de un episodio vinculado a una presunta sobredosis que ahora sigue bajo investigación.

    Hay una investigación en proceso por parte de las autoridades.

    Hay una investigación en proceso por parte de las autoridades.

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    a joven de 27 años que había sido encontrada en grave estado el sábado por la tarde en Posadas, Misiones, falleció durante la madrugada de este lunes en el Hospital Madariaga. Se trata de Camila Mariángeles Toledo, quien permanecía internada en estado crítico desde el fin de semana, luego de haber sufrido un cuadro severo que incluyó paro cardiorrespiratorio e hipoxia cerebral. Según se informó, el deceso se produjo alrededor de las 00:40 como consecuencia de un síndrome post paro, disfunción multiorgánica y shock refractario.

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    El caso había salido a la luz el sábado, cuando un llamado al 911 alertó sobre una mujer que ocasionaba disturbios en la vía pública, en la zona de las calles Estado de Israel y Francia. Al llegar, efectivos policiales la encontraron desorientada, con aparentes signos de consumo de sustancias y autolesionándose, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital.

    Ya en el centro de salud, la joven ingresó con paro cardiorrespiratorio y debió ser reanimada durante varios minutos. Si bien en un primer momento lograron estabilizarla, su estado continuó siendo extremadamente delicado debido a la falta de oxígeno en el cerebro.

    Con el correr de las horas, su cuadro no mostró mejorías y finalmente se confirmó su fallecimiento, marcando un desenlace trágico para un episodio que desde el inicio estuvo rodeado de interrogantes.

    En paralelo, la investigación continúa avanzando para determinar qué ocurrió en las horas previas. De acuerdo a testimonios incorporados a la causa, la principal hipótesis apunta a una presunta sobredosis en el marco de una reunión con personas de su entorno, donde habría habido consumo de estupefacientes.

    Los investigadores buscan ahora reconstruir con mayor precisión los últimos movimientos de la joven y establecer las responsabilidades correspondientes en el hecho.

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