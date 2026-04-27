Conmoción por el hallazgo del cuerpo de Nicolás Muñoz: lo que se sabe

El hallazgo ocurrió en Colonia Pastoreo y se investiga si corresponde al hombre de 78 años que era buscado desde principios de abril.

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Un cuerpo sin vida fue encontrado este viernes por la tarde en una zona rural de San Ignacio y se investiga si corresponde a Nicolás Alberto Muñoz, de 78 años, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 9 de abril. El hecho ocurrió en Misiones.

El hallazgo se produjo alrededor de las 18 horas en Colonia Pastoreo, cuando una mujer de 41 años alertó a la Policía tras encontrar el cadáver y señalar que podría tratarse de su padre.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la situación, mientras que la médica policial realizó una primera evaluación del cuerpo, indicando que se trataría de un hombre sin signos vitales y en avanzado estado de descomposición. Debido a estas condiciones, se dispuso la realización de una autopsia para confirmar fehacientemente la identidad y establecer las causas del fallecimiento.

Por orden del Juzgado de Instrucción interviniente, se llevaron adelante las actuaciones correspondientes y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para los estudios forenses.