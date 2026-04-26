    • 26 de abril de 2026 - 18:34

    Un motociclista fue rescatado en helicóptero tras grave accidente en el límite de San Juan y Mendoza

    El hecho ocurrió en la Ruta 149 y el motociclista debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central de la vecina provincia.

    Motociclista rescatado.

    Motociclista rescatado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un motociclista de 33 años resultó con lesiones de gravedad este lunes por la tarde tras protagonizar un fuerte accidente en la Ruta 149, en la zona que marca el límite entre las provincias de San Juan y Mendoza.

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    El hecho ocurrió alrededor de las 17 del sábado, cuando personal policial fue alertado sobre un siniestro vial en ese sector. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado y terminó cayendo al costado del camino.

    Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la víctima presentaba un cuadro delicado: se encontraba inconsciente y con heridas de consideración, entre ellas una fractura en la pierna derecha y otra en el brazo izquierdo.

    Debido a la gravedad de las lesiones y la necesidad de una rápida asistencia médica, se solicitó la intervención del helicóptero sanitario Halcón II.

    La aeronave llevó a cabo con éxito el operativo de rescate y trasladó al herido por vía aérea hasta el Hospital Central, donde quedó internado bajo observación. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente.

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