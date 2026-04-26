    • 26 de abril de 2026 - 10:48

    Pidió una promo de fernet en un negocio y se lo llevó sin pagar, terminó golpeado por los vecinos y detenido

    El sospechoso intentó huir con el fernet y la coca en moto junto a una mujer que logró escapar. Fue reducido por el damnificado y vecinos.

    El sospechoso intentó huir con el fernet y la coca en moto junto a una mujer que logró escapar. Fue reducido por el damnificado y vecinos.

    El sospechoso intentó huir con el fernet y la coca en moto junto a una mujer que logró escapar. Fue reducido por el damnificado y vecinos.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 38 años fue aprehendido en Rawson acusado de “robo en grado de tentativa” luego de intentar llevarse bebidas alcohólicas y gaseosas sin abonarlas en un kiosco. Lo sustraido fue una botella de fernet y una Coca-Cola. Fue aprehendido por el comerciante y los vecinos, quienes lo golpearon y lo mandaron al hospital.

    Leé además

    Terminaron presos por un fernet, un queso y galletas, en Rawson. Imagen creada con IA. 

    Uno robó fernet, el otro aprovechó y vació la góndola: dos hermanos terminaron tras las rejas en Rawson
    El caloventor fue trasladado a Comisaría 13°.

    Caminaban por una transitada avenida con un caloventor al hombro, intentaron escapar y fueron detenidos

    Pretendía fernet gratis

    El episodio se registró en la madrugada alrededor de la 01:40, en un comercio ubicado en calle Gobernador Castro 194 oeste, conocido como “Elroy”. Según fuentes policiales, el sospechoso identificado Alejandro Davidcomo Rojas Tejada llegó al lugar a bordo de una motocicleta 110cc conducida por una mujer que no pudo ser identificada.

    Al descender del rodado, el hombre solicitó al propietario del kiosco un fernet marca Branca de 750cc y una gaseosa Coca-Cola de 2,5 litros. Tras colocar los productos sobre el mostrador, el comerciante le informó que solo aceptaba transferencias como forma de pago. En ese momento, el sujeto tomó las bebidas y se retiró sin abonar, lo que motivó la inmediata reacción del damnificado.

    Detenido y agredido por los vecinos

    El dueño del local inició una persecución y logró interceptarlo cuando intentaba escapar en la motocicleta. Si bien la mujer que conducía el rodado logró darse a la fuga, el sospechoso fue obligado a descender, produciéndose un forcejeo entre ambos. Ante los gritos de auxilio, vecinos de la zona acudieron en ayuda del comerciante y lograron reducir al individuo, aunque durante el enfrentamiento este resultó con lesiones que requirieron su traslado a un centro de salud.

    Respecto a los elementos sustraídos, el fernet fue recuperado, mientras que la botella de gaseosa cayó al suelo durante el forcejeo y se rompió.

    Minutos más tarde, personal policial se hizo presente en el lugar y concretó la aprehensión formal en la intersección de calles Gobernador Castro y Pedro Cobos. El hecho fue comunicado a la Base del Sistema Acusatorio, interviniendo el ayudante fiscal Mauro Carrizo, quien informó al fiscal de turno, Dr. Francisco Micheltorena, que dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. Asimismo, tomó intervención la fiscal coordinadora, Dra. Virginia Branca.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Julio Omar Calivar se encuentra detenido en la Central de Policía de San Juan. Imagen recreada con IA. 

    Julio Omar Calivar: tras ser extraditado la causa está con secreto de sumario y no hay fecha de indagatoria

    Por Germán González
    Las motos con las que fueron detenidos los dos hermanos tras una persecución policial.

    Hermanos terminaron presos tras una persecución: uno rompió un chaleco policial y el otro chocó un patrullero

    Por Germán González
    entro a robar a una casa y cayo con el botin: ira a prision y debera tratarse contra sus adicciones

    Entró a robar a una casa y cayó con el botín: irá a prisión y deberá tratarse contra sus adicciones

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El condenado entró a robar con un cómplice, que zafó del arresto. Quisieron sustraer un motor de aire aconcionado y una parrilla.

    Robó un motor de aire acondicionado y una parrilla, pero cayó en el descampado con todo en sus manos

    Por Redacción Diario de Cuyo