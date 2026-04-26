Pidió una promo de fernet en un negocio y se lo llevó sin pagar, terminó golpeado por los vecinos y detenido

El sospechoso intentó huir con el fernet y la coca en moto junto a una mujer que logró escapar. Fue reducido por el damnificado y vecinos.

El sospechoso intentó huir con el fernet y la coca en moto junto a una mujer que logró escapar. Fue reducido por el damnificado y vecinos.

Un hombre de 38 años fue aprehendido en Rawson acusado de “robo en grado de tentativa” luego de intentar llevarse bebidas alcohólicas y gaseosas sin abonarlas en un kiosco. Lo sustraido fue una botella de fernet y una Coca-Cola. Fue aprehendido por el comerciante y los vecinos, quienes lo golpearon y lo mandaron al hospital.

Pretendía fernet gratis El episodio se registró en la madrugada alrededor de la 01:40, en un comercio ubicado en calle Gobernador Castro 194 oeste, conocido como “Elroy”. Según fuentes policiales, el sospechoso identificado Alejandro Davidcomo Rojas Tejada llegó al lugar a bordo de una motocicleta 110cc conducida por una mujer que no pudo ser identificada.

Al descender del rodado, el hombre solicitó al propietario del kiosco un fernet marca Branca de 750cc y una gaseosa Coca-Cola de 2,5 litros. Tras colocar los productos sobre el mostrador, el comerciante le informó que solo aceptaba transferencias como forma de pago. En ese momento, el sujeto tomó las bebidas y se retiró sin abonar, lo que motivó la inmediata reacción del damnificado.

Detenido y agredido por los vecinos El dueño del local inició una persecución y logró interceptarlo cuando intentaba escapar en la motocicleta. Si bien la mujer que conducía el rodado logró darse a la fuga, el sospechoso fue obligado a descender, produciéndose un forcejeo entre ambos. Ante los gritos de auxilio, vecinos de la zona acudieron en ayuda del comerciante y lograron reducir al individuo, aunque durante el enfrentamiento este resultó con lesiones que requirieron su traslado a un centro de salud.

Respecto a los elementos sustraídos, el fernet fue recuperado, mientras que la botella de gaseosa cayó al suelo durante el forcejeo y se rompió.