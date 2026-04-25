Robó un motor de aire acondicionado y una parrilla, pero cayó en el descampado con todo en sus manos

Un joven de 22 años terminó detenido en Chimbas luego de una insólita seguidilla de robos durante la madrugada: primero arrancó de cuajo un motor de aire acondicionado desde el techo de una vivienda y, minutos después, ingresó a otra casa para llevarse una parrilla portátil.

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La fuga terminó en un descampado, donde la Policía lo sorprendió con los objetos robados en sus manos.

El acusado fue identificado como Amir Alejandro Medina , domiciliado en el Barrio Los Cardos , y quedó imputado por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa en concurso real con hurto agravado por escalamiento . La investigación quedó a cargo de la fiscal Virginia Branca , con intervención del a yudante fiscal Mariano Teja .

El hecho ocurrió el 24 de abril de 2026, cerca de las 00:40, en el Barrio Santa María, Sector 4 de Chimbas .

Según la investigación, Medina actuó junto a otro individuo aún no identificado . Ambos llegaron desde un descampado ubicado al oeste del barrio y treparon hasta el techo de la vivienda de una señora de apellido Lara.

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Una vez arriba, arrancaron de cuajo el motor de un aire acondicionado marca BGH y lo arrojaron al descampado. El fuerte estruendo alertó a la propietaria y a su pareja, quienes salieron rápidamente a la calle y alcanzaron a ver a dos hombres corriendo hacia el oeste. De inmediato llamaron al 911.

La altura del techo desde donde desprendieron el motor era de aproximadamente 3,15 metros.

Pero la secuencia no terminó ahí. Minutos después, Medina volvió a ingresar desde el mismo descampado, esta vez escalando la medianera de otra vivienda de la misma manzana, propiedad de un hombre de apellido Guerrero.

Allí entró al fondo del domicilio, tomó una parrilla portátil de metal y la arrojó por encima de la pared hacia el descampado para luego escapar del mismo modo. Toda la maniobra fue observada por el dueño de casa, quien reconoció al sospechoso por la campera camuflada que llevaba puesta.

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La pared que escaló tenía una altura de casi tres metros.

Cuando el personal policial llegó al lugar, la agente María Ahumada fue a entrevistar a la primera víctima, mientras que el cabo Balmaceda y el cabo Castro recorrieron el descampado colindante. A unos 80 metros del barrio visualizaron a Medina.

Al notar la presencia policial, el joven arrojó el motor del aire acondicionado e intentó seguir escapando con la parrilla en sus manos, pero fue rápidamente reducido y aprehendido.

Debido a la peligrosidad del lugar y para evitar incidentes, se solicitó refuerzo policial para concretar el traslado tanto del detenido como de los elementos secuestrados: el motor de aire acondicionado BGH y la parrilla portátil.

En el lugar también se hizo presente Guerrero, quien confirmó que momentos antes una persona con campera camuflada había ingresado a su casa y le había robado la parrilla.

Tras tomar intervención, el ayudante fiscal Mariano Teja informó lo sucedido a la fiscal de turno, Virginia Branca, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia contra Medina.