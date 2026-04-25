Chimbas: hallaron una moto robada que había sido sustraída en un hotel

Una moto robada en Capital fue recuperada en Chimbas tras una investigación policial iniciada por la denuncia de la víctima.

La moto robada en Capital fue hallada en Chimbas tras varios días de búsqueda.

Una moto robada en Capital fue recuperada por la Policía de San Juan en un procedimiento realizado en Chimbas. La moto robada había sido denunciada días atrás y fue localizada tras tareas investigativas en la zona de calle Nueva Argentina, según informaron fuentes policiales.

Dónde encontraron la moto El hallazgo se produjo este 25 de abril, cuando efectivos de la Sección Sustracción Automotores detectaron el rodado y verificaron sus datos, confirmando que tenía pedido de secuestro vigente por robo.

El vehículo recuperado es una Honda Wave 110 cc de color rojo, que coincidía con la denunciada por la damnificada días antes.

El robo en un hotel El hecho original ocurrió el pasado 21 de abril. Una joven de 24 años dejó su moto estacionada en el subsuelo del Hotel Del Bono, en Capital, antes de iniciar su jornada laboral.

Al regresar, la víctima constató que el rodado había sido sustraído, lo que derivó en la denuncia y el inicio de la investigación policial.