    • 25 de abril de 2026 - 12:22

    Chimbas: hallaron una moto robada que había sido sustraída en un hotel

    Una moto robada en Capital fue recuperada en Chimbas tras una investigación policial iniciada por la denuncia de la víctima.

    La moto robada en Capital fue hallada en Chimbas tras varios días de búsqueda. &nbsp;

    La moto robada en Capital fue hallada en Chimbas tras varios días de búsqueda.

     

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una moto robada en Capital fue recuperada por la Policía de San Juan en un procedimiento realizado en Chimbas. La moto robada había sido denunciada días atrás y fue localizada tras tareas investigativas en la zona de calle Nueva Argentina, según informaron fuentes policiales.

    Leé además

    Franco Maximiliano Ruiz terminó condenado por intentar robar un inodoro en Chimbas.

    Entró a robar a dos departamentos, arrancó un inodoro y terminó preso tras intentar escapar por los fondos
    La presentación generó revuelo entre los ediles.

    Piden explicaciones por la compra de cuadernos y el hallazgo de una bala en el Concejo de Chimbas

    Dónde encontraron la moto

    El hallazgo se produjo este 25 de abril, cuando efectivos de la Sección Sustracción Automotores detectaron el rodado y verificaron sus datos, confirmando que tenía pedido de secuestro vigente por robo.

    El vehículo recuperado es una Honda Wave 110 cc de color rojo, que coincidía con la denunciada por la damnificada días antes.

    El robo en un hotel

    El hecho original ocurrió el pasado 21 de abril. Una joven de 24 años dejó su moto estacionada en el subsuelo del Hotel Del Bono, en Capital, antes de iniciar su jornada laboral.

    Al regresar, la víctima constató que el rodado había sido sustraído, lo que derivó en la denuncia y el inicio de la investigación policial.

    Intervención judicial

    Tras recuperar el vehículo, intervino la Comisaría 28° junto a la UFI de Delitos contra la Propiedad. La fiscal Ana Gómez dispuso el secuestro formal de la moto, para avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Jeremías Andrés Vega Quiroga recibió una pena de ejecución condicional tras el siniestro vial fatal ocurrido en Chimbas. 

    Chimbas: sin carnet ni seguro atropelló con su moto a una mujer, la mató y fue condenado

    Arma de fuego.

    Robaron a punta de pistola, huyeron en auto y tras chocar, se tiraron al canal: dos detenidos

    El hallazgo del cuerpo se produjo en el Canal Benavidez.

    Hallaron a una mujer sin vida en el Canal Benavídez: investigan las causas del hecho

    Detenido.

    Entró a robar a la casa de una mujer, lo descubrieron y quisieron golpearlo: va a prisión por más de 13 años