Hallaron a una mujer sin vida en el Canal Benavídez: investigan las causas del hecho

El cuerpo fue encontrado en la siesta de este miércoles a la altura de calle Chacabuco, en el límite entre Santa Lucía y Chimbas. La víctima aún no fue identificada y se desconocen las circunstancias de su muerte.

El hallazgo del cuerpo se produjo en el Canal Benavidez.

Un lamentable episodio conmocionó este miércoles por la siesta, cuando una mujer fue hallada sin vida dentro del cauce del Canal Benavídez, en una zona ubicada entre los departamentos de Santa Lucía y Chimbas.

Según informaron fuentes policiales, el hallazgo se produjo a la altura de calle Chacabuco, luego de que vecinos alertaran a las autoridades tras observar un cuerpo flotando en el agua. Ante el aviso, intervino personal de la Motorizada N° 6 junto a efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este, quienes lograron extraer el cuerpo a la altura de calle Necochea, antes de llegar a Chacabuco.

La víctima es una mujer de aproximadamente 45 años, de contextura robusta. Hasta el momento, su identidad no ha podido ser establecida por los investigadores.

En cuanto a las circunstancias del hecho, aún no hay precisiones sobre cómo se produjo la caída al canal. La investigación se encuentra en una etapa inicial y no se descarta ninguna hipótesis.

En el lugar trabaja personal de la División Criminalística, junto a efectivos policiales, bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales, a cargo del fiscal Roberto Ginsberg, quien deberá determinar las causas del deceso en base a las pericias correspondientes.