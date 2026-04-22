    • 22 de abril de 2026 - 15:16

    Violento choque en Concepción dejó una mujer hospitalizada y una moto destrozada tras impactar con un auto

    El violento siniestro ocurrió en la siesta de este miércoles en una transitada esquina. La conductora de la moto fue trasladada al hospital.

    El violento impacto tuvo lugar en calle Mendoza y Colombia, en Capital.&nbsp;

    El violento impacto tuvo lugar en calle Mendoza y Colombia, en Capital. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un fuerte siniestro vial entre un auto y una moto se registró este miércoles alrededor de las 14 horas en Concepción, Capital. El choque dejó como saldo a una mujer herida que debió ser trasladada de urgencia al Hospital Guillermo Rawson y la moto en la que se trasladaba destrozada.

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    El violento hecho ocurrió en la intersección de calles Mendoza y Colombia, a unos 150 metros de la cancha de San Martín, donde por causas que aún se investigan colisionaron un Fiat Palio de color blanco y una motocicleta 110cc.

    Según las primeras informaciones, el impacto fue de gran violencia, lo que provocó que la conductora del rodado menor resultara con diversas lesiones. Personal de emergencias médicas acudió rápidamente al lugar y procedió a asistir a la mujer, quien luego fue trasladada al hospital para una mejor evaluación y atención.

    En la zona también trabajaron efectivos de la Comisaría 2da, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

    Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre el estado de salud de la motociclista, aunque se indicó que presentaba golpes producto del fuerte choque.

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