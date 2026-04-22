    • 22 de abril de 2026 - 13:09

    Operativo en Catamarca: detienen a cinco hombres por abuso sexual, entre ellos sanjuaninos

    Todavía no se aportaron datos sobre los detalles del caso

    Dos de los cinco detenidos.

    Dos de los cinco detenidos.

    Foto:

    Un importante despliegue policial culminó ayer con la aprehensión de cinco hombres en el centro de la ciudad de Recreo, provincia de Catamarca, tras una investigación por presunto abuso sexual. Entre los detenidos, cuya identidad permanece bajo reserva por la etapa de instrucción de la causa, se encuentran individuos oriundos de San Juan.

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    El procedimiento se llevó a cabo a las 18:30 horas del martes, bajo las directivas de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial. Efectivos de la Comisaría de Recreo materializaron un registro domiciliario en una vivienda situada sobre la calle Rivadavia, en el barrio Centro, donde lograron dar con los sospechosos.

    Tras el allanamiento, los uniformados procedieron al arresto preventivo de cinco hombres de 26, 28, 34, 39 y 46 años. Según confirmaron fuentes policiales, el grupo está integrado por personas provenientes tanto de la provincia de Chaco como de San Juan, quienes se encontraban en el domicilio al momento del operativo.

    Situación judicial

    Actualmente, los cinco sujetos se encuentran alojados en la dependencia policial de la jurisdicción. La Justicia interviniente continúa con las actuaciones de rigor y se espera que, en las próximas horas, se determinen nuevas directivas procesales respecto a la situación de cada uno de los implicados por el supuesto delito de abuso sexual.

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