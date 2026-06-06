Le robó el celular a una adolescente que se le cayó de la bicicleta, pero un motociclista lo persiguió y lo hizo detener

Un hombre de 57 años fue condenado a cuatro meses de prisión efectiva tras intentar quedarse con el celular de una adolescente de 16 años que lo había perdido accidentalmente mientras circulaba en bicicleta por el centro de la Capital.

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El hecho ocurrió el 13 de mayo de 2026, alrededor de las 11.16, sobre calle Tucumán, a pocos metros al norte de la intersección con avenida Córdoba. Según se acreditó en la investigación, la joven se desplazaba en bicicleta cuando su teléfono celular, un Motorola G24 con funda de silicona color morado, cayó al costado de la calzada.

Al advertir lo sucedido, la menor frenó unos metros más adelante para recuperar el aparato. Sin embargo, en ese instante otro ciclista que circulaba detrás de ella observó la situación, tomó rápidamente el teléfono y escapó por avenida Córdoba en dirección oeste.

La maniobra fue advertida por un joven que transitaba en motocicleta detrás de ambos. Al darse cuenta de lo ocurrido, decidió perseguir al sospechoso. Durante la persecución, logró ponerse a la par del ciclista y le exigió que devolviera el celular.

“Devolvele su celular a la chica, sabés que se le cayó a ella”, le gritó el motociclista. De acuerdo con la causa, el acusado respondió: “No te metas, dejame hacer la mía, no se lo voy a dar”, mientras intentaba continuar su huida.

La persecución continuó hasta la intersección de avenida Córdoba y calle General Acha. Allí, el motociclista logró interceptarlo y reducirlo sobre la vereda, a pocos metros de la esquina. Minutos después llegaron efectivos de la Policía de San Juan, quienes concretaron la aprehensión.

Durante una requisa de urgencia, los uniformados encontraron el celular entre las prendas del sospechoso, identificado como Juan Carlos Ferreyra, de 57 años. En una audiencia realizada en el Fuero Especial de Flagrancia, se acordó mediante juicio abreviado condenar a Ferreyra por el delito de hurto en grado de tentativa. El imputado recibió una pena de cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo, se declaró su reincidencia y se dispuso la prisión preventiva.