El abuelo de Agostina Vega, Miguel Heredia, fue dado de alta y se refirió al femicidio de su nieta

Miguel Heredia, una de las caras más visibles del reclamo de justicia por la adolescente asesinada, sufrió una descompensación y debió ser hospitalizado.

Miguel Heredia, el abuelo de Agostina Vega -la adolescente de 14 años que fue asesinada y descuartizada en Córdoba- recibió el alta médica luego de haber sido hospitalizado este sábado por la mañana.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el familiar de la joven habría sufrido un fuerte dolor en el pecho por lo que su círculo íntimo buscó una pronta atención médica que acudieron a la derivación al Hospital Elpidio Torres, ubicado en la ciudad de Córdoba.

Si bien deberá realizarse nuevos controles, tomar mediación y recibir ciertos cuidados, en conversación con el medio local Cadena3, Heredia explicó: "Estoy bien, con algunas recomendaciones médicas, algunos medicamentos y seguimiento".

Tal como indicó el portal cordobés, los profesionales de la salud le recomendaron que reduzca el estrés tras el asesinato de su nieta. Sin embargo, el abuelo de Agostina sostuvo: "Vamos a tratar de hacer lo posible de estar bien, porque la lucha continúa y no voy a parar".

Por su parte, su hija Melisa, madre de la adolescente asesinada se encuentra hospitalizada desde el pasado 29 de mayo por un severo cuadro de descompensación, deshidratación extrema e hipertensión, que se presentó durante una de las marchas en la que aún pedían por la aparición de Agostina.