Cae la banda de "Los cordobeses" por robos con inhibidores de cierre de camionetas: operaba en inmediaciones del Patio Alvear

En los últimos días, en San Juan, cayó una banda identificada como la banda de "Los cordobeses" , tras perpetrar robos con inhibidores de cierre de camionetas. El grupo ilícito operaba en inmediaciones del Patio Alvear y fue atrapado tras un hecho de Flagrancia ocurrido en Rivadavia , según indicaron fuentes policiales a DIARIO DE CUYO.

Le robó el celular a una adolescente que se le cayó de la bicicleta, pero un motociclista lo persiguió y lo hizo detener

De los involucrados en el hecho, los investigadores no revelaron identidades, ya que hay una investigación en marcha en la UFI Delitos Contra La Propiedad, guiada por el fiscal Oscar Ghilardi y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón .

El caso sale a la luz el viernes 29 de mayo pasado . Tres delincuentes rondaban a bordo de un VW Fox en horas de la noche, en inmediaciones del barrio Municipal, en Rivadavia . Esta situación llamó la atención de un policía que en ese momento hacía adiccionales como seguridad en un domicilio. Pues había visto pasar al auto varias veces, como dando vueltas por la cuadra. Luego escuchó que sonó la alarma en una casa y de inmediato llamó y pidió apoyo de personal de comisarías y brigadas para que acudieran a la zona.

Uno de los delincuentes pudo escapar por los techos, pero otro fue aprehendido por el efectivo. También terminó preso un cómplice, el conductor del VW Fox, oriundo de San Juan. A raíz que fueron atrapados en el lugar del robo, intervino la UFI Flagrancia. Allí pudieron constatar que los ladrones ingresaron a la casa de una familia y robaron 5 mil dólares y anillos de oro, pero que no fue un robo "al voleo".

Previo a entrar a la casa, los ladrones estuvieron en el Patio Alvear y habían abierto una camioneta tras utilizar un inhibidor de cierre centralizado, que permite a los delincuentes asegurarse de que su víctima no bloque las puertas del vehículo al apretar el botón de su llave. Allí perpetraron robos en dos camioentas Toyota SW4.

Según el registro de las cámaras de seguridad, el primero fue a las 21.30 horas, sobre un rodado que se encontraba estacioando en la vía pública. Allí sustrajeron bebidas, perfumes, prendas de vestir, llaves, anteojos y otros elementos.

El segundo ocurrió ya adentro del estacionamiento del Patio Alvear, sobre las 22.15. De esa segunda camioneta, también una Toyota SW4, sacaron las llaves con la que ingresaron a la casa posteriormente y robaron un monto millonario.

Los dos detenidos, uno cordobés y otro sanjuanino, fueron condenados por Flagrancia. El primero sigue detenido, pero en la Central de Policía, ya que es investigado por los robos en el Patio Alvear y sospechan que tiene vínculo con otros robos de similares características que sucedieron en la provincia, el último registrado hace unos 20 días. También tiene pedidos de captura en Mendoza y Córdoba. La semana que viene será trasladado a la vecina provincia para que responda por varios delitos.

El sanjuanino, que sería el apoyo local de la banda, quedó en libertad, tras ser condenado, bajo libertad condicional, por el robo en Rivadavia.

Mientras la UFI Delitos Contra la Propiedad busca al tercero, también oriundo de Córdoba, que se encuentra prófugo y con el botín. Ambos cordobes son conocidos en el ambiente delictivo de su provincia y de otras provincias.