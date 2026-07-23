El dramático pedido de la familia de un motociclista atropellado que lucha por su vida: "Lo dejaron tirado bajo la lluvia"

La familia de Ricardo Ángel Rodríguez atraviesa horas de profunda angustia. El hombre permanece internado en estado crítico en el Hospital Rawson luego de haber sido atropellado durante la madrugada del lunes sobre el anillo interno de avenida Circunvalación, entre Ignacio de la Roza y Nuche. Mientras lucha por su vida, sus hijas difundieron un conmovedor mensaje en el que piden una cadena de oración y cuestionan que el conductor haya escapado sin brindarle ayuda.

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Según relató Lourdes Rodríguez, hija de la víctima , el accidente ocurrió alrededor de la 1.30 de la madrugada . Ricardo fue encontrado gravemente herido en la vía pública y llegó al Hospital Rawson poco después de las 2 con código rojo.

"Lo que más nos duele es que el hombre que lo atropelló se dio a la fuga y lo dejó tirado bajo la lluvia. Nadie se detenía a auxiliarlo hasta que aparecieron dos personas que para nosotros fueron unos ángeles. Creemos que el tiempo que pasó sin recibir asistencia agravó aún más su estado", expresó.

La familia indicó que aún no conoce con precisión cómo ocurrió el siniestro, ya que fueron notificados cuando Rodríguez ya había ingresado al hospital en estado crítico.

De acuerdo con el testimonio de su hija, Ricardo Ángel Rodríguez presenta politraumatismos severos, contusiones cerebrales y un delicado cuadro respiratorio. "Le colocaron una prótesis en la cabeza para controlar la presión por las lesiones cerebrales. Tiene fracturas en las costillas, tanto adelante como atrás, lo que le provoca un tórax inestable, además de un pulmón lleno de sangre. Está intubado, inconsciente y en coma", contó Lourdes.

La familia permanece junto a él y aseguró que el estado es de extrema gravedad.

Según explicó Lourdes, el hombre señalado como responsable del atropello no permaneció en el lugar del hecho. Recién al día siguiente se presentó en una comisaría acompañado por su abogado.

"Ese tiempo ya no se recupera. Después de tantas horas, cualquier prueba para determinar si había consumido alcohol se perdió. Es increíble que haya escapado sin pedir ayuda", manifestó.

La investigación judicial continúa para determinar las circunstancias del hecho y la responsabilidad del conductor, quien, según indicó la familia, ya fue identificado y permanece detenido.

Un pedido de oración y conciencia

En medio de la incertidumbre, la familia hizo un llamado a la comunidad para acompañar a Ricardo con una cadena de oración y reflexionar sobre la importancia de asistir a las víctimas de un siniestro vial.

"Estamos destruidas con mi hermana. Solo pedimos que recen por él. También queremos que esto sirva para tomar conciencia: nunca hay que abandonar a una persona herida. Cada minuto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte", concluyó Lourdes.