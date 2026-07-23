Mataron a un miembro de la barrabrava de Colón de Santa Fe: circulaba en su auto cuando recibió un disparo en el tórax

Un nuevo episodio de violencia sacudió a la ciudad de Santa Fe: este martes por la tarde, un joven de 29 años fue baleado mientras estaba dentro de su auto en el barrio Centenario, a pocas cuadras del estadio Brigadier General Estanislao López del Club Atlético Colón.

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La víctima, identificada como Leandro “El Tucumano” Fuentes, circulaba en su Suzuki Fun cuando ocurrió el ataque, en la intersección de Vera Mujica y Bolívar. Alrededor de las 12:37, comenzó la balacera y Fuentes recibió un disparo en el tórax. Debido al ataque, el joven perdió el control de su auto y chocó. Una vecina lo trasladó de urgencia al Hospital Provincial Doctor José María Cullen, donde murió tras ser sometido a una intervención quirúrgica.

Los investigadores manejan dos líneas principales: intentan determinar si el crimen está relacionado con la participación de Fuentes en la facción “Los de Siempre” de la barra de Colón, o si se trató de un ataque personal.

Tras el asesinato, se registraron otras balaceras y un intento de incendio de una vivienda en el mismo barrio, lo que refuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas vinculado a la interna de la barra.

Aunque el autor del disparo todavía no fue detenido, los responsables de la investigación ya lograron identificarlo y continúan con su búsqueda.

La causa fue caratulada como homicidio calificado por abuso de arma de fuego. El crimen de Fuentes se suma a una serie de hechos violentos que mantienen en alerta a los vecinos del barrio Centenario.

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni. En tanto, en el lugar trabajó personal de la Estación Sur y el Destacamento Cullen.

Otro ataque cerca de la zona donde murió Fuentes

En el mismo barrio Centenario, una vivienda ubicada en O’Higgins al 3400 fue blanco de un ataque a balazos. El hecho se registró alrededor de las 20:35 del miércoles, a pocos metros de donde, el martes, Leandro Fuentes fue asesinado a tiros mientras manejaba su auto.

Según informaron fuentes policiales al diario UNO de Santa Fe, un hombre de 47 años relató que estaba dentro de su casa cuando escuchó las detonaciones. Al salir, vio que el domicilio lindero, propiedad de su hijo de 31 años, tenía múltiples impactos de bala en la fachada. El dueño de la vivienda atacada no estaba en el lugar en ese momento.

La investigación reveló que, durante la mañana del mismo miércoles, ya se habían registrado disparos contra esa casa. Por ese motivo, intervinieron efectivos de la Subcomisaría Primera, el Comando Radioeléctrico y la Policía de Investigaciones (PDI), que ya trabajaban en la zona por el homicidio ocurrido al mediodía en las inmediaciones.

En la inspección ocular, los peritos de la PDI secuestraron 11 vainas servidas —una de calibre 9 milímetros y diez de calibre 22— y dos cartuchos intactos, elementos que quedaron incorporados a la causa.

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe informó lo sucedido a la fiscal de Homicidios de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso una serie de medidas.

Entre las acciones ordenadas se encuentran la identificación de testigos, el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y la realización de peritajes criminalísticos a cargo de los especialistas de la PDI.

Por el momento, la causa fue caratulada de manera provisoria como daño calificado y abuso de arma de fuego.