    • 6 de junio de 2026 - 18:59

    Le arrojó un ladrillo de casi dos kilos a su pareja, le fracturó una pierna y quedó detenido

    El violento episodio ocurrió en Capital durante la madrugada de este sábado. La víctima, de 35 años, sufrió una fractura de tibia y debió ser operada de urgencia.

    Detenido.

    Detenido.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 55 años fue detenido en Capital acusado de provocar graves lesiones a su pareja durante un violento episodio de violencia de género ocurrido en la madrugada de este sábado.

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    El hecho se registró alrededor de las 5.37 en avenida Alem. Según informaron fuentes judiciales, vecinos alertaron al 911 tras observar a una pareja que discutía en la vía pública mientras se arrojaban piedras y escombros.

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    De acuerdo con los testimonios, en medio de la pelea el hombre tomó un gran trozo de ladrillo y se lo lanzó a la mujer, de 35 años, impactándola en una de sus piernas. El golpe fue tan fuerte que la víctima cayó al suelo.

    Los investigadores sostienen que, una vez lesionada, el agresor la tomó del cabello y la arrastró varios metros hasta ingresar a una vivienda de la zona.

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    Cuando efectivos de la Comisaría 2da llegaron al lugar, encontraron a la mujer dentro del domicilio. En un primer momento dijo que estaba bien, pero luego, al ser entrevistada a solas por los policías, rompió en llanto y denunció que había sido atacada por su pareja.

    Personal médico la trasladó de urgencia al Hospital Rawson, donde se confirmó que presentaba una fractura de tibia en la pierna derecha y que debía ser intervenida quirúrgicamente.

    El acusado, identificado como Marcelo Ernesto Clavel, fue aprehendido y quedó imputado por el delito de lesiones graves en contexto de violencia de género. La investigación quedó en manos del Fuero Especial de Flagrancia, con intervención de profesionales especializados de la UFI CAVIG para la asistencia integral de la víctima.

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