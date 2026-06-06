Buscan a una adolescente de 14 años que desapareció hace dos días en Córdoba

Se llama Alma Celeste Britos y fue vista por última vez el jueves en un bar del centro de la ciudad capital. El Ministerio Público Fiscal pidió ayuda para localizarla.

La Justicia de Córdoba lanzó un pedido de colaboración para encontrar a una adolescente de 14 años que lleva dos días desaparecida hasta este sábado.

Se trata de Alma Celeste Britos, quien fue vista por última vez el jueves pasado en el bar El Ruedo, ubicado en la esquina de 27 de Abril y Obispo Trejo, en pleno centro de la ciudad capital, según precisó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

A través de un comunicado, las autoridades informaron que la adolescente tiene domicilio en el barrio Santa Isabel -en la zona sur de la ciudad- y su familia no volvió a tener contacto con ella desde ese día.

Además, señalaron que, hasta ahora, no se dispone de datos sobre la ropa que llevaba la menor al momento de la desaparición, lo que complica su identificación en registros fílmicos.

Por este motivo, piden a vecinos, comerciantes y transeúntes del área que acerquen cualquier dato que pueda contribuir a la investigación.