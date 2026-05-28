    • 28 de mayo de 2026 - 19:04

    De Catamarca a San Juan, Andrés Moreno y sus amigos dijeron presente

    Un grupo de enduristas de Catamarca viajó toda la noche para estar en el paso del DR 40 por Pedernal.

    Visitantes. Los catamarqueños viajaron toda la noche para disfrutar del DR40 en Pedernal.

    Visitantes. Los catamarqueños viajaron toda la noche para disfrutar del DR40 en Pedernal.

    Foto:

    Por Ariel Poblete

    Una pasión que no se explica es la que moviliza y genera situaciones que sorprenden. Es el caso de Andrés Moreno y sus amigos, todos de Catamarca, que viajaron toda la noche desde el miércoles para poder ver en vivo el Desafío R40 en la cuarta etapa que volvió a San Juan.

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    Esos 596 kilómetros desde San Fernando a San Juan, valieron la pena para Andrés y sus compañeros Víctor Garro y Luis Alberto Montes, que llegaron temprano a las lomas de Pedernal, esperando que pasara la primera moto. Viajaron toda la noche, llegaron amaneciendo a la provincia y quisieron ver el vivac en el Villicum pero estaba cerrado aún. Encararon al Sur, luego al Oeste y se maravillaron con el paisaje de Pedernal. Preguntaron por los vinos famosos de la zona, insistieron en regresar a Albardón para ver el campamento y decidieron ahí mismo que harían noche en Jáchal para ir a ver la última etapa y conocer después la Ruta 150 para regresar a su Catamarca. En medio de todo eso, explicaron como pudieron las razones para semejante viaje.

    SAN JUAN ESPECIAL

    'Amamos en enduro y lo practicamos. Nos encanta eso y cuando pasaban los Dakar por Catamarca los disfrutamos a morir. Es más tenemos anécdotas con Robby Gordon cuando lo corría y nosotros, de imprudentes casi lo topamos de frente en una etapa allá. Asi que cuando vimos la dimensión de DR40 y todo lo que generaba, ni lo pensamos y nos vinimos a San Juan que nos recibió maravillosamente bien. Ni qué decir de esto que es Pedernal. Este escenario natural al pie de los cerros, viendo a los autos y las motos muy cerca y gozando de todo lo que el rally genera, nos confirma que valió la pena el viaje. Lo haríamos mil veces más. Es que San Juan tiene todo para este tipo de acontecimientos y ahora, lo vimos en carne propia', contó Andrés Moreno, absolutamente maravillado por lo que le entregó Sarmiento.

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