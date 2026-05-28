De Catamarca a San Juan, Andrés Moreno y sus amigos dijeron presente

Una pasión que no se explica es la que moviliza y genera situaciones que sorprenden. Es el caso de Andrés Moreno y sus amigos, todos de Catamarca, que viajaron toda la noche desde el miércoles para poder ver en vivo el Desafío R40 en la cuarta etapa que volvió a San Juan.

Esos 596 kilómetros desde San Fernando a San Juan, valieron la pena para Andrés y sus compañeros Víctor Garro y Luis Alberto Montes, que llegaron temprano a las lomas de Pedernal, esperando que pasara la primera moto. Viajaron toda la noche, llegaron amaneciendo a la provincia y quisieron ver el vivac en el Villicum pero estaba cerrado aún. Encararon al Sur, luego al Oeste y se maravillaron con el paisaje de Pedernal. Preguntaron por los vinos famosos de la zona, insistieron en regresar a Albardón para ver el campamento y decidieron ahí mismo que harían noche en Jáchal para ir a ver la última etapa y conocer después la Ruta 150 para regresar a su Catamarca. En medio de todo eso, explicaron como pudieron las razones para semejante viaje.