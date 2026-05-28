    • 28 de mayo de 2026 - 19:37

    Los Pelletán presentes desde Pocito para vivir el corazón del Desafío R40

    Desde Pocito llegaron muy temprano a Pedernal y no se perdieron detalles de la previa al paso del Desafío Ruta 40.

    Futboleros. Los Pelletán llegaron tempranito a Pedernal y no se perdieron detalle alguno del DR40.

    Futboleros. Los Pelletán llegaron tempranito a Pedernal y no se perdieron detalle alguno del DR40.

    Foto:

    Por Ariel Poblete

    Su apellido es sinónimo de fútbol en el mapa de Pocito. Los Pelletán aman el deporte y esta vez, la convocatoria para ver el Desafío Ruta 40 movilizó a todos en esa familia. Así, temprano también y con la ansiedad lógica de querer ver acelerar a fondo a las grandes figuras en Pedernal, los pocitanos se instalaron en las lomas y con fuego encendido para los choris, hablaron de las razones para estar un jueves en pleno campo.

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    'El Desafío Ruta 40 es algo grande de verdad. Tener a tipos como Sainz, los Benavides, Peterhansel y varios más no se da todos los días. Vinimos porque sabíamos ya lo lindo que tiene Pedernal para ser un escenario natural impresionante. Así que el viaje desde Pocito fue lleno de ilusiones, sabiendo que esto que vivimos será para recordar por muchos años. Como sanjuanino, uno se enorgullece porque ve cómo la provincia es elegida para estos espectáculos. Así que felices, disfrutando todo lo lindo que el deporte genera siempre' explicó el mayor de los Pelletán, vestido de asador.

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