"Manos que cuidan", el programa con el que Pocito apunta a generar espacios de bienestar y cuidado personal

Este año nació en Pocito el programa municipal “Manos que cuidan” . Tras observar situaciones que se daban en los distintos abordajes territoriales, desde el equipo de Desarrollo Social notaron que podían llegar a varias zonas del departamento con servicios que pueden no ser considerados como fundamentales, pero que cambian mucho en la percepción y el ánimo individual y de la comunidad. Así se puso en marcha el programa que estiman sostener a lo largo de todo el año.

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En diálogo con DIARIO DE CUYO, la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Pocito, Daniela González, comentó que en las acciones en territorio notaron que, debido a la coyuntura económica actual, había muchas personas que priorizaban un plato de comida o la compra de un medicamento por sobre el cuidado personal. Para un padre costear un corte de pelo de sus cinco hijos, o para un jubilado pagar la consulta de un podólogo resultaban no estar en las consideraciones y prioridades de los vecinos de Pocito.

“A raíz de esto, y gracias a un intendente de escucha mucho, planteamos esta situación y él nos ofreció buscar profesionales dentro del departamento que necesiten trabajo. De esa manera podemos brindar trabajo y llegar con servicios gratuitos a todo el departamento”, comentó González.

Antes de poner en marcha el programa se realizaron distintos sondeos en el departamento para conocer las zonas con mayor vulnerabilidad y la demanda real de los servicios que pretendían ofrecer. Trabajadoras sociales que prestan servicio al municipio fueron a cada uno de los barrios y las localidades que forman parte de la jurisdicción del sur para conocer las realidades de las familias.

González detalló que se toparon con muchas realidades, desde familias multitudinarias que solo pasaban por la peluquería ante un evento en particular o jubilados con dolores crónicos en los pies por abandono en el cuidado de los mismos.

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Tras varias semanas de abordaje en el territorio, en abril de este año se dio inicio formal al programa que ha tenido una excelente aceptación de los vecinos.

En uniones vecinales como en domicilios particulares, los viernes de cada semana el programa arriba a distintos barrios y localidades con los siguientes servicios:

Podología en general para mayores de 18 años

Tratamiento de uñas encarnadas (unicocriptosis)

Engrosamiento de piel (Hiperqueratosis y anhidrosis)

Pie de atleta

Tratamiento de callosidades

Pie diabético

Tratamiento de hongos (onicomicosis)

Peluquería en general

Además de los servicios, el municipio llega con panificados y similar para compartir un desayuno con los presentes.

Balances periódicos y un programa que durará todo el año

La funcionaria municipal detalló que entre mayo y junio se realizará un nuevo análisis por aprte de los trabajadores sociales para organizar las próximas campañas, ya que la intención es llegar a todos los vecinos del departamento. “Es una forma de cuidar los pies de algunas personas, sobre todo las personas mayores que registran mayores problemas, como también en lo que respecta al cuidado del cabello”, destacó González.

El programa cuenta con presupuesto anual, por lo que el mismo se desarrollará a lo largo de todo el año. De esta manera se podrá costear el servicio de los profesionales que forman parte del programa, el traslado y el refuerzo alimentario que está presente en cada operativo.

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“La idea es extenderlo y mejorarlo, analizar la posibilidad de ir agregando otros servicios que sean útiles para la población”, finalizó Daniela Gonzále, secretaria de Desarrollo Social de Pocito.